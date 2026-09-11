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12 महंगी घड़ियां, सोने के सिक्के और 32 लाख रुपये… उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के PA के घर ED का एक्शन

Uttarakhand ED Raid: उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर पुरानी भर्ती परीक्षा का मामला सुर्खियों में है. 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन लिया है.

By: Shristi S | Published: September 11, 2026 11:57:43 PM IST

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के PA के घर ED का एक्शन
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के PA के घर ED का एक्शन


Uttarakhand Chandan Singh Jeena ED Raid: उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर पुरानी भर्ती परीक्षा का मामला सुर्खियों में है. 2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन लिया है. जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी रहे चंदन सिंह जीना तक पहुंची है. ED ने उनके ठिकाने समेत देहरादून में कई जगहों पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में नकदी, सोना और महंगी घड़िया बरामद करने का दावा किया है.

हरीश रावत के PA के ठिकाने पर ED की छापेमारी

ED के मुताबिक, चंदन सिंह जीना के आवास से 32 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी, करीब 200.5 ग्राम सोने के सिक्के और चेन तथा 12 लग्जरी कलाई घड़ियां मिली हैं. बरामद घड़ियों में Rolex, Rado, Piaget, Movado, Tissot और Casio Edific जैसे ब्रांड शामिल हैं. चंदन सिंह जीना फिलहाल हरीश रावत के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं. इससे पहले वह 2014 से 2017 के बीच रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान OSD के पद पर भी रह चुके हैं. ED की कार्रवाई के बाद मामले ने एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है.

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बैंक खातों में मिले 52.16 लाख रुपये फ्रीज

ED ने बताया कि चंदन सिंह जीना और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में मौजूद 52.16 लाख रुपये की रकम को फ्रीज किया गया है. उनका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है, जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जाएगी. जांच एजेंसी का दावा है कि तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में नकद खर्च किए जाने की जानकारी सामने आई, लेकिन इन रकम के स्त्रोत को लेकर संतोषजनक जानकारी नहीं मिली. बरामद नकदी और कथित नकद खर्च उनकी ज्ञात आय के स्त्रोत से मेल नहीं खाते.

2016 की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा से जुड़ा मामला

ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच उत्तराखंड पुलिस और विजिलेंस ब्यूरो की चार FIR पर आधारित है. ये FIR 2016 में UKSSSC की ओर से आयोजित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़ी हैं. जांच एजेंसी के अनुसार, मामले में OMR शीट प्रोसेसिंग को लेकर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं. ED का दावा है कि सुरक्षित कस्टडी में रखी OMR शीट को कथित तौर पर UKSSSC के तत्कालीन सचिव के निजी आवास तक ले जाया गया. 

OMR शीट में बदलाव का ED ने लगाया आरोप

ED के मुताबिक, वहां उन OMR शीट के रोल नंबर नोट किए गए जिनमें उत्तर वाले हिस्से पूरी तरह नहीं भरे गए थे. इसके बाद ये रोल नंबर निजी कंप्यूटर एजेंसी के कर्मचारियों को दिए गए. एजेंसी का आरोप है कि इन कर्मचारियों ने कथित तौर पर OMR शीट में उत्तर के बुलबले भरने या उनमें बदलाव करने का काम किया और बाद में शीट को दोबारा सील कर दिया गया. ED का दावा है कि यह पूरा काम कथित तौर पर अवैध रकम के बदले किया गया और पैसे बिचौलियों के जरिए पहुंचाए गए.

कई पूर्व अधिकारियों और बिचौलियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई

ED के देहरादून में UKSSSC के तत्कालीन चेयरमैन, सचिव और परीक्षा नियंत्रक से जुड़े परिसरों के अलावा OMR शीट को प्रोसेसिंग करने वाली निजी कंप्यूटर एजेंसी के मालिक और कथित बिचौलियों के ठिकानों पर भी तलाशी ली. 

एजेंसी के मुताबिक, कुछ पूर्व UKSSSC अधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों के परिसरों से भी बेहिसाबी नकदी और सोने के आभूषण बरामद हुए हैं. अब ED दस्तावेजों, बैंक खातों, बरामद सामान, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. इस कार्रवाई से 2016 की कथित भर्ती परीक्षा गड़बड़ी की जांच का दायरा मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू तक और बढ़ गया है.

Tags: EDHarish Rawatuttarakhand
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