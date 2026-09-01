Uttarakhand Flash Floods: उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी, 5 राज्य और 20 ग्रामीण मार्ग बंद, जनजीवन अस्त-व्यस्त

Uttarakhand Flash Floods: उत्तराखंड (Uttarakhand News) के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. बताया जा रहा है कि सरोवर नगरी व उसके आसपास एवं जनपद नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड में बारिश का दौर विगत कई दिनों से निरंतर जारी है. मूसलाधार बारिश के चलते नालियों के बंद हो जाने की वजह से बारिश का पानी लगातार सड़कों पर बहता हुआ नजर आ रहा है. जिसकी वजह से आने-जाने वाली राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

बारिश के चलते झील का पानी भी काफी बढ़ गया है. जबकि लगातार मूसलाधार बारिश होने से आज अधिकांश जनपदों में अवकाश घोषित नहीं किया गया. जिससे स्कूलों में छात्र-छात्राओं की संख्या में कमी देखी गई.

लोगों का क्या कहना है?

लोगों का कहना है कि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. लेकिन फिर भी जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों में आज अवकाश घोषित नहीं किया. कई स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी झेलनी पड़ी. बारिश की वजह से जो पर्यटक मौज मस्ती के लिए नैनीताल व उसके आसपास घूमने के लिए आये थे. वह भी होटलों, गेस्ट हाऊस व होम स्टे में दुबके हुए हैं.

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नैनीताल में भयंकर बारिश के साथ छाया कोहरा

नैनीताल में भयंकर बारिश के साथ कोहरा छाया हुआ है. आमने सामने भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. बारिश के चलते रोजगार करने वाले दुकानदारो को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मूसलाधार बारिश से कई स्थानों में पत्थरों के लुढ़कने से कई मार्ग बंद हो गये हैं. बंद मार्गों को खोलने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन लगाई गई है. निरंतर मूसलाधार बारिश की वजह से ऊंचाई वाले स्थानों में मोबाइल फोन नेटवर्क व्यवस्था भी पूरी तरह बाधित हो गई है. वही बिजली भी आंख मिचौली खेल रही है. मूसलाधार बारिश से ठंड भी अपनी दस्तक देने लग गई है.

कई मार्ग हुए बंद

मूसलाधार बारिश के चलते 5 राज्य मार्ग व 20 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए. जनपद नैनीताल में मूसलाधार बारिश सबसे अधिक 154 एम एम चोरगलिया और सबसे कम बेतालघाट 5 एम एम दर्ज की गई. लगातार बारिश के बीच मसूरी-देहरादून मार्ग पर लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मंगलवार सुबह करीब पांच बजे पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन होने से सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया, जिसके बाद मार्ग पूरी तरह बंद हो गया. सड़क बंद होने से मसूरी आने-जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

इससे पहले सोमवार देर रात गलोगीधार में भारी भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबा और बड़े-बड़े बोल्डर आ गए थे. लोक निर्माण विभाग की टीम ने करीब आठ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात लगभग दो बजे मलबा और बोल्डर हटाकर मार्ग को यातायात के लिए सुचारू किया था. लोगों ने राहत की सांस ही ली थी कि कुछ घंटे बाद पानी वाले बैंड के पास हुए भूस्खलन ने फिर मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया.

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