Home > देश > Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहां था केंद्र और कितनी रही तीव्रता?

Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहां था केंद्र और कितनी रही तीव्रता?

Uttarakhand Earthquake: नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के डेटा के मुताबिक, भूकंप रविवार दोपहर 12:51:44 बजे रिकॉर्ड किया गया था. इसकी तीव्रता 3.7 थी, और इसका केंद्र पिथौरागढ़ जिले में ज़मीन से लगभग 11 किलोमीटर नीचे था.

By: Shristi S | Published: October 25, 2026 5:06:41 PM IST

उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहां था केंद्र और कितनी रही तीव्रता?
उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहां था केंद्र और कितनी रही तीव्रता?


Uttarakhand Earthquake Today: उत्तराखंड में आज यानी रविवार 25 अक्टूबर 2026 की दोपहर को भूकंप के झटकों से धरती हिल गई. पिथौरागढ़ जिले में आए भूकंप के बाद लोगों में हलचल मच गई और कई लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी  यानी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के मुताबिक, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.7 मापी गई. राहत की बात यह है कि किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

भूकंप दोपहर 12:51 बजे आया

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के डेटा के मुताबिक, भूकंप रविवार दोपहर 12:51:44 बजे रिकॉर्ड किया गया था. इसकी तीव्रता 3.7 थी, और इसका केंद्र पिथौरागढ़ जिले में ज़मीन से लगभग 11 किलोमीटर नीचे था. एजेंसी के रिकॉर्ड के अनुसार भूकंप की जगह पिथौरागढ़ से लगभग 7 किलोमीटर पूर्व में थी.

You Might Be Interested In

झटका महसूस होने के बाद स्थानीय स्थिति पर नज़र रखी जा रही है. इमारतों को नुकसान या किसी के घायल होने की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली है.

उत्तराखंड भूकंप के लिए ज़्यादा संवेदनशील क्यों?

उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्र में है और यहां भूकंप आने का खतरा रहता है. राज्य के कई हिस्से भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं. इसलिए, कम तीव्रता वाले भूकंप के बाद भी सतर्क रहना ज़रूरी है. भूकंप के दौरान, लोगों को किसी मज़बूत टेबल के नीचे पनाह लेनी चाहिए, खिड़कियों और भारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और झटके बंद होने के बाद सुरक्षित रास्ते से खुली जगह पर चले जाना चाहिए. पिथौरागढ़ में भूकंप के बाद किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है. खबर है कि प्रशासन हालात पर नज़र रख रहा है. 

Tags: home-hero-pos-1uttarakhandUttarakhand Earthquake
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026

मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

October 24, 2026

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026

इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

October 21, 2026

कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

October 19, 2026

सनी देओल की 5 शानदार फिल्में

October 19, 2026
Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहां था केंद्र और कितनी रही तीव्रता?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहां था केंद्र और कितनी रही तीव्रता?
Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहां था केंद्र और कितनी रही तीव्रता?
Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहां था केंद्र और कितनी रही तीव्रता?
Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहां था केंद्र और कितनी रही तीव्रता?
Uttarakhand Earthquake: उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहां था केंद्र और कितनी रही तीव्रता?