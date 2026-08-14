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Uttarakhand: बेहद खराब मौसम के बीच पीपलकोटी पहुंचे सीएम धामी, टनल हादसे के बाद चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का करेंगे निरीक्षण

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीपलकोटी पहुंचे, जहां वे टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का स्थलीय निरीक्षण करेंगे.

By: Hasnain Alam | Published: August 14, 2026 4:54:22 PM IST

पीपलकोटी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी
पीपलकोटी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी


Uttarakhand News: बेहद खराब मौसम के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीपलकोटी पहुंचे. प्रतिकूल मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी बेहद मुश्किल परिस्थितियों में हो सकी. मुख्यमंत्री टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का स्थलीय निरीक्षण करेंगे.

मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित सभी संबंधित एजेंसियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे. इसके उपरांत मुख्यमंत्री रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम भी जानेंगे.

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श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता

टनल में फंसे प्रत्येक श्रमिक को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी एजेंसियां युद्धस्तर पर जुटी हुई हैं.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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