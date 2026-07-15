Home > देश > Uttarakhand: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के मुरीद हुए विपक्ष के विधायक, कांग्रेस MLA लखपत बुटोला ने मंच से की खुलकर तारीफ

Uttarakhand: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के मुरीद हुए विपक्ष के विधायक, कांग्रेस MLA लखपत बुटोला ने मंच से की खुलकर तारीफ

Chamoli News: कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने सीएम पुष्कर धामी की तारीफ करते हुए कहा कि अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन उनकी विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं.

By: Hasnain Alam | Published: July 15, 2026 9:16:39 PM IST

कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ
कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ


Uttarakhand News: उत्तराखंड के चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम ने राजनीतिक हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इसकी सबसे बड़ी वजह रही बदरीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का मंच से मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ करना. ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन उनकी विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं.

विपक्ष के विधायक की ओर से सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री की इस तरह की सराहना ने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से भी खास बना दिया. बुटोला के बयान के दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी तालियां बजाकर उनका समर्थन किया.

You Might Be Interested In

सीएम धामी के भाषण के दौरान लोगों में दिखा उत्साह

मुख्यमंत्री की सभा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. सुबह से ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा आसपास के इलाकों से भी लोग गोपेश्वर के पुलिस मैदान पहुंचने लगे थे. कार्यक्रम स्थल लोगों से खचाखच भरा नजर आया और मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान पूरे मैदान में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

63 विकास योजनाओं की सीएम ने दी सौगात

इस मौके पर सीएम धामी ने चमोली जिले को 155.36 करोड़ रुपये की 63 विकास योजनाओं की सौगात दी. इनमें 113.99 करोड़ रुपये की 36 योजनाओं का शिलान्यास और 41.37 करोड़ रुपये की 27 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है.

सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पर्यटन, खेल और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी इन योजनाओं को जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 

इस बीच कांग्रेस विधायक की ओर से मुख्यमंत्री धामी की खुलकर की गई सराहना और कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को नहीं खानी चाहिए अदरक?

July 15, 2026

कैटरीना कैफ की 6 फ्लॉप फिल्में

July 15, 2026

बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 15, 2026

90 के दशक में गोविंदा की 8 सुपरहिट फिल्में

July 15, 2026

रवि किशन की 7 हिंदी फिल्में और सीरीज, जो कर...

July 14, 2026

कैटरीना कैफ की 7 सुपरहिट फिल्में

July 14, 2026
Uttarakhand: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के मुरीद हुए विपक्ष के विधायक, कांग्रेस MLA लखपत बुटोला ने मंच से की खुलकर तारीफ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Uttarakhand: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के मुरीद हुए विपक्ष के विधायक, कांग्रेस MLA लखपत बुटोला ने मंच से की खुलकर तारीफ
Uttarakhand: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के मुरीद हुए विपक्ष के विधायक, कांग्रेस MLA लखपत बुटोला ने मंच से की खुलकर तारीफ
Uttarakhand: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के मुरीद हुए विपक्ष के विधायक, कांग्रेस MLA लखपत बुटोला ने मंच से की खुलकर तारीफ
Uttarakhand: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के मुरीद हुए विपक्ष के विधायक, कांग्रेस MLA लखपत बुटोला ने मंच से की खुलकर तारीफ