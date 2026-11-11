उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी पहुंचे भोपाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर उनकी माता स्वर्गीय काशी बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनके परिजनों से भेंट कर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं.

उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि माता का स्नेह, आशीर्वाद और संस्कार जीवन की अमूल्य धरोहर होते हैं. उनका निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है.

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.