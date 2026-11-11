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उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी पहुंचे भोपाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां को दी श्रद्धांजलि

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर उनकी माता स्वर्गीय काशी बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि माता का स्नेह, आशीर्वाद और संस्कार जीवन की अमूल्य धरोहर होते हैं.

By: Hasnain Alam | Published: November 11, 2026 4:07:32 PM IST

सीएम पुष्कर धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती काशी बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की
सीएम पुष्कर धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती काशी बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचकर उनकी माता स्वर्गीय काशी बाई को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. सीएम ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनके परिजनों से भेंट कर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं.

उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि माता का स्नेह, आशीर्वाद और संस्कार जीवन की अमूल्य धरोहर होते हैं. उनका निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है.

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मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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