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Kumbh Mela Budget: कुंभ 2027 की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार, सीएम धामी ने जारी की 80.96 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी

Kumbh Mela 2027: उत्तराखंड के सीएम धामी ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई फाइनेंशियल मंज़ूरी दी हैं. एक शानदार और दिव्य इवेंट पक्का करने के लिए, बैरिकेड्स, टेम्पररी रैन बसेरों और सिक्योरिटी इंतज़ामों समेत कई डेवलपमेंट कामों के लिए बजट मंज़ूर किए जा रहे हैं.

By: Shristi S | Published: August 9, 2026 3:24:26 PM IST

सीएम धामी ने कुंभ 2027 के लिए जारी की 80.96 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी
सीएम धामी ने कुंभ 2027 के लिए जारी की 80.96 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी


CM Dhami on Kumbh Mela 2027: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत नगर पंचायत, नानकमत्ता में पानी निकासी एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु ₹96 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के साथ ही शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत कुम्भ मेला-2027 के कार्यों हेतु ₹175.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम चरण में ₹80.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

बजट की मंज़ूरी जारी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कई फाइनेंशियल मंज़ूरी दी हैं. एक शानदार और दिव्य इवेंट पक्का करने के लिए, बैरिकेड्स, टेम्पररी रैन बसेरों और सिक्योरिटी इंतज़ामों समेत कई डेवलपमेंट कामों के लिए बजट मंज़ूर किए जा रहे हैं.

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इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की मंज़ूरी

कुंभ मेला 2027 के लिए खास तैयारियां और मंज़ूरी: बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी: मेले के लिए बैरिकेड्स, चक्रव्यूह बैरियर और टेम्पररी फायर सेफ्टी टावर लगाने के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं. तीर्थयात्रियों की सुविधाएं: तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए टेम्पररी रैन बसेरों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की मंज़ूरी दे दी गई है.

करोड़ों रुपये के प्रपोज़ल मंज़ूर किए गए 

पूरे बजट की मंज़ूरी: मेला एरिया में और अलग-अलग डिपार्टमेंट के तहत काम के लिए करोड़ों रुपये के प्रपोज़ल मंज़ूर किए गए हैं, ताकि समय पर काम पूरा हो सके. अगर आपको कुंभ मेला 2027 या उत्तराखंड सरकार के किसी खास डेवलपमेंट प्लान से जुड़ी ज़्यादा जानकारी या बजट एलोकेशन के आंकड़े चाहिए, तो कृपया हमें बताएं.

प्लान मंज़ूर

8 अप्रैल, 2026 को, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट की 28 खास स्कीम को मंज़ूरी दी. कुंभ 2027 और मंदिर के ब्यूटीफिकेशन समेत रोड प्रोजेक्ट को बड़ा बढ़ावा मिला. मुख्यमंत्री ने ₹105 करोड़ के डेवलपमेंट प्लान को मंज़ूरी दी. कुंभ 2027 और मंदिर के ब्यूटीफिकेशन समेत रोड प्रोजेक्ट को बड़ा बढ़ावा मिला. AI के जवाब गलत हो सकते हैं.

Tags: Kumbh Mela 2027Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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