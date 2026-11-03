उत्तराखंड में विकास कार्यों के लिए 805 करोड़ रुपये मंजूर, सीएम धामी ने दी कई योजनाओं को हरी झंडी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में विकास कार्यों और निर्माण योजनाओं के लिए 805 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है. इस राशि का इस्तेमाल सड़क निर्माण और मरम्मत, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण, बांधों और बैराजों की सुरक्षा, सीवर लाइनों को बदलने, पेयजल व्यवस्था सुधारने और नए भवनों के निर्माण जैसे कामों में किया जाएगा. इसके अलावा शहरी स्थानीय निकायों को भी तीसरी तिमाही की किस्त जारी करने की मंजूरी दी गई है.

बांधों की सुरक्षा के लिए 398 करोड़ रुपये मंजूर

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग विकास कार्यों के लिए 1.72 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. वहीं, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) के छह बांधों और बैराजों की सुरक्षा और मजबूती के लिए विश्व बैंक की मदद से चलने वाली परियोजना के तहत 398.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

धार्मिक स्थलों और मेलों का होगा सौंदर्यीकरण

चंपावत जिले की ग्राम पंचायत दुधौरी में भगवती मेला स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए 58.67 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. वहीं, क्वारसिंह (अमोड़ी) में भगवती दुर्गा मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण पर 47.85 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे.

इसके अलावा जसपुर विधानसभा क्षेत्र में मंदिरों की मजबूती के लिए 1.62 करोड़ रुपये, पिथौरागढ़ में गुरु गोरखनाथ मंदिर मेला स्थल के विकास के लिए 32.53 लाख रुपये और अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र स्थित चलनीछीना के घटीका मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 99.39 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं.

सड़कों और भवनों के निर्माण पर खर्च होंगे करोड़ों

देहरादून के रायपुर में RGICS की मौजूदा पहली मंजिल पर शेड बनाने के लिए 2.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में किरौली स्कूल से जैतबुगा तक सीसी सड़क बनाने के लिए 74.44 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

वहीं, उत्तरकाशी के हर्षिल में मुख्य मार्ग पर स्थित भवन संख्या 1 से 23 तक के बाहरी हिस्सों को सुंदर बनाने के लिए पहले चरण में 4.92 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

शहरी निकायों को मिलेंगे 328 करोड़ रुपये

प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर 2026) के लिए 328.28 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी गई है. यह राशि छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें आने तक पांचवें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अस्थायी रूप से दी जाएगी.

हरिद्वार में सीवर व्यवस्था होगी बेहतर

हरिद्वार में पुरानी और कम क्षमता वाली सीवर लाइनों को बदलने के लिए भी बजट मंजूर किया गया है. भूपतवाला क्षेत्र में सीवर लाइन बदलने के लिए 7.65 करोड़ रुपये और कनखल के अलग-अलग इलाकों में सीवर लाइनों के प्रतिस्थापन के लिए 6.24 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

इसके अलावा देहरादून के धामावाला वार्ड में डिस्पेंसरी रोड से राजा रोड तक क्षतिग्रस्त सीवर लाइन बदलने के लिए 3.80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

नए कार्यालय और प्रशासनिक भवन बनेंगे

हरिद्वार के रोशनाबाद में आबकारी विभाग के कार्यालय और आवासीय भवन के निर्माण के लिए 9.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. पिथौरागढ़ नगर निगम के नए कार्यालय भवन के निर्माण पर 24.47 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

वहीं, चंपावत जिले के पूर्णागिरी मेले को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए सेलागांव में 4 करोड़ रुपये की लागत से बहुउद्देशीय प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा. इसमें मेला मजिस्ट्रेट, मेला अधिकारी, पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों के लिए एक ही जगह पर काम करने की सुविधा होगी.

पेयजल व्यवस्था को भी मिलेगी मजबूती

देहरादून के रायपुर विकासखंड स्थित चक तुनवाला और भद्रकाली एन्क्लेव क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए 9.84 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इस राशि से नलकूप, ओवरहेड टैंक, राइजिंग मेन और पानी वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा.