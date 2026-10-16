Uttarakhand: सीएम धामी ने शहरी स्थानीय निकायों और सीसी मार्ग निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि की स्वीकृत

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याशा में पंचम राज्य वित्त आयोग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित धनराशि के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की तृतीय किश्त (अक्टूबर से दिसंबर, 2026) के लिए 328 करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त करने का अनुमोदन प्रदान किया.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 की द्वितीय छमाही किश्त (अक्टूबर 2026 से मार्च 2027) के लिए तीन गैर-निर्वाचित निकायों को कुल 3 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में सीसी मार्ग निर्माण को मंजूरी एवं प्रथम किश्त जारी

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुणिया ग्राम सभा में तपड़ी घाट से गोलमानू प्राथमिक विद्यालय तक सीसी मार्ग निर्माण के लिए मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 72.63 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. इस सीसी मार्ग निर्माण कार्य के लिए 60 प्रतिशत की दर से 43.578 लाख रुपये की प्रथम किश्त स्वीकृत करते हुए शासनादेश जारी किया गया.