उत्तराखंड के ब्लॉक प्रमुखों को सीएम धामी की सौगात, क्षेत्र पंचायत निधि फिर होगी शुरू; मानदेय बढ़ाने का भी एलान

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित उत्तराखंड प्रमुख संगठन सम्मेलन 2026 में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के ब्लॉक प्रमुखों और पंचायत प्रतिनिधियों के हित में चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए लगातार काम कर रही है.

सीएम धामी की चार बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने क्षेत्र पंचायतों और उनके प्रतिनिधियों के लिए ये घोषणाएं कीं:

1. क्षेत्र पंचायत निधि को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

2. क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए कदम उठाए जाएंगे.

3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विकासखंड स्तरीय समिति में ब्लॉक प्रमुख को भी शामिल किया जाएगा.

4. ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में शामिल करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायत से भी बातचीत की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख और पंचायत प्रतिनिधि सरकार तथा जनता के बीच अहम कड़ी हैं. वे अपने क्षेत्र की समस्याओं और जरूरतों को अच्छी तरह समझते हैं. सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उनकी मांगों और सुझावों पर संबंधित विभागों के साथ चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा.

सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में पात्र लोगों की पहचान करें और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें.

उन्होंने ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस अभियान के जरिए सरकार और प्रशासन सीधे लोगों तक पहुंचे. इससे हजारों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला और कई समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हुआ.

पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है. छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों की राज्य के कर राजस्व में हिस्सेदारी 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. इसके लिए अनुपूरक बजट में 721 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

इससे ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त पैसा मिलेगा. इसके अलावा जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक पंचायत भवन नहीं बने हैं, वहां चरणबद्ध तरीके से भवन बनाने का प्रयास किया जाएगा.

गांवों में रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब गांव मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे. इसके लिए सरकार सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंटरनेट जैसी सुविधाओं का विस्तार कर रही है.

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए होमस्टे, पर्यटन, खेती, बागवानी, पशुपालन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. यानी अब पहले की तुलना में अधिक लोग गांवों की ओर लौट रहे हैं. इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका भी अहम है.

35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अन्य फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की. इसके अलावा प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और नकल विरोधी कानून लागू किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए अभियान चलाया गया है और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए सख्त भू-कानून लागू किया गया है. भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत अब तक 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है.

धार्मिक स्थलों के विकास और पर्यटन को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं. इसके साथ ही केदारखंड और मानसखंड के मंदिरों के विकास पर भी काम हो रहा है.

गोल्ज्यू कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है. सरकार शीतकालीन यात्रा को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि पर्यटन गतिविधियां पूरे साल जारी रहें और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलें.

उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी अभियान के जरिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है. किसानों, बुजुर्गों, सैनिकों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं.

पंचायत प्रतिनिधियों से पारदर्शिता बरतने की अपील

मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि विकास कार्यों के लिए मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए. सभी काम तय समय पर पूरे हों और उनकी गुणवत्ता से समझौता न किया जाए.

उन्होंने भरोसा जताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी और उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा.