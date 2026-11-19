Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए ₹5.19 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है. इन विकास कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, शहरी प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा आमजन को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत लीती से मां होकरा मंदिर तक ट्रैक रूट एवं व्यू प्वाइंट के निर्माण कार्यों के लिए ₹ 88.79 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 53.27 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

इसके अलावा सीएम द्वारा जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए विद्युत पोल स्थापित करने, विद्युत लाइन निर्माण एवं लाइन शिफ्टिंग के ₹ 344.04 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त में ₹ 137.61 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.

वहीं मुख्यमंत्री द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 300 हैंडपंप लगाए लगाये जाने के लिए ₹ 86.57 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है.