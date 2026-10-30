Home > देश > Karwa Chauth 2026: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ मनाया करवा चौथ का पर्व, प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं

Karwa Chauth 2026: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ मनाया करवा चौथ का पर्व, प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं

Karwa Chauth 2026: सीएम पुष्कर धामी ने प्रदेशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों, अटूट विश्वास, प्रेम एवं समर्पण का प्रतीक है.

By: Hasnain Alam | Published: October 30, 2026 7:20:48 PM IST

सीएम पुष्कर धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ करवा चौथ का पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों और हर्षोल्लास के साथ मनाया
सीएम पुष्कर धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ करवा चौथ का पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों और हर्षोल्लास के साथ मनाया


Karwa Chauth 2026: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ करवा चौथ का पावन पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि करवा चौथ का पर्व हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों, अटूट विश्वास, प्रेम एवं समर्पण का प्रतीक है.

You Might Be Interested In

उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे पर्व पारिवारिक रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने के साथ ही समाज में प्रेम, सद्भाव और आपसी विश्वास की भावना को सुदृढ़ करते हैं.

मुख्यमंत्री ने ईश्वर से सभी परिवारों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना की.

Tags: karwa chauthPushkar Singh Dhamiuttarakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026

करवा चौथ पर ये मेहंदी डिजाइन लगाएं

October 26, 2026

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026
Karwa Chauth 2026: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ मनाया करवा चौथ का पर्व, प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Karwa Chauth 2026: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ मनाया करवा चौथ का पर्व, प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं
Karwa Chauth 2026: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ मनाया करवा चौथ का पर्व, प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं
Karwa Chauth 2026: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ मनाया करवा चौथ का पर्व, प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं
Karwa Chauth 2026: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ मनाया करवा चौथ का पर्व, प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं
Karwa Chauth 2026: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ मनाया करवा चौथ का पर्व, प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं