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Uttarakhand: सीएम धामी ने ‘राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस’ पर किया रक्तदान का आह्वान, बोले- इससे दिया जा सकता है किसी व्यक्ति को जीवन का नया उपहार

National Voluntary Blood Donation Day 2026: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से किसी व्यक्ति को जीवन का नया उपहार दिया जा सकता है. स्वस्थ व्यक्ति द्वारा निर्धारित अंतराल पर रक्तदान करने से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तथा शरीर में दान किए गए रक्त की पूर्ति प्राकृतिक रूप से हो जाती है.

By: Hasnain Alam | Published: September 30, 2026 5:37:19 PM IST

राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने किया रक्तदान का आह्वान
राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर सीएम पुष्कर धामी ने किया रक्तदान का आह्वान


National Voluntary Blood Donation Day 2026: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया है. राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का उद्देश्य आमजन को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है तथा जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है.

रक्तदान को महादान बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान के माध्यम से किसी व्यक्ति को जीवन का नया उपहार दिया जा सकता है. स्वस्थ व्यक्ति द्वारा निर्धारित अंतराल पर रक्तदान करने से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तथा शरीर में दान किए गए रक्त की पूर्ति प्राकृतिक रूप से हो जाती है.

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बता दें कि देश में हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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