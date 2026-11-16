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Uttarakhand: सीएम पुष्कर धामी ने खटीमा में स्थानीय दुकान से खरीदी मां के लिए साड़ी, वोकल फॉर लोकल को दिया बढ़ावा

Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में प्रदीप एंड कंपनी की दुकान पर रुककर अपनी मां के लिए साड़ी खरीदी. साथ ही स्थानीय व्यापारियों और दुकान स्वामियों से संवाद किया तथा उनके व्यापारिक हाल-चाल की जानकारी ली.

By: Hasnain Alam | Published: November 16, 2026 4:51:20 PM IST

सीएम पुष्कर धामी ने दुकान से मां के लिए खरीदी साड़ी
सीएम पुष्कर धामी ने दुकान से मां के लिए खरीदी साड़ी


Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठ पूजा पर्व से वापस लौटते समय अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान खटीमा में एक अनूठी सहजता का परिचय दिया. इस दौरान उन्होंने मेलाघाट रोड स्थित प्रदीप एंड कंपनी की दुकान पर रुककर अपनी मां के लिए साड़ी खरीदी.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्थानीय व्यापारियों और दुकान स्वामियों से संवाद किया तथा उनके व्यापारिक हाल-चाल की जानकारी ली. एक स्थानीय प्रतिष्ठान से साड़ी खरीद कर उन्होंने वोकल फॉर लोकल और लघु व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया.

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सीएम धामी की इस आत्मीय और सरल पहल से दुकान के स्वामियों तथा स्थानीय व्यापारियों में विशेष उत्साह व प्रसन्नता का वातावरण देखने को मिला.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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