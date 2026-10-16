Home > देश > Uttarakhand: सीएम पुष्कर धामी का बड़ा कदम, जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

Uttarakhand: सीएम पुष्कर धामी का बड़ा कदम, जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

Uttarakhand News: सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है. हमारी सरकार का उद्देश्य महिला पुलिस कर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है.

By: Hasnain Alam | Published: October 16, 2026 6:03:44 PM IST

सीएम पुष्कर धामी ने महिला आरक्षियों के लिए सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया बड़ा कदम
सीएम पुष्कर धामी ने महिला आरक्षियों के लिए सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में उठाया बड़ा कदम


Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या वर्तमान 526 से बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है. इसके तहत 1474 अतिरिक्त पद अन्य संवर्गों एवं शाखाओं के स्वीकृत पदों से समायोजित किए जाने का प्रस्ताव है.

इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के तथा कुल स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि किए बिना, वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और भविष्य में उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का पृथक प्रस्ताव उपलब्ध कराने की शर्त पर सहमति व्यक्त की गई है.

You Might Be Interested In

जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या में होगी वृद्धि

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है. इस निर्णय से जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा. साथ ही, वर्तमान में कार्यरत अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन तथा उनके लिए भविष्य में पदोन्नति के अवसरों की व्यवस्था करने की दिशा में भी पहल की जाएगी.

‘पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत’

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि ‘प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है. हमारी सरकार का उद्देश्य महिला पुलिस कर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है.’

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी...

October 15, 2026

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026

‘प्रहार’ फिल्म की स्टारकास्ट फीस

October 14, 2026

16 अक्टूबर को ये फिल्में-सीरीज ओटीटी पर देंगी दस्तक

October 14, 2026

एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों...

October 13, 2026
Uttarakhand: सीएम पुष्कर धामी का बड़ा कदम, जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Uttarakhand: सीएम पुष्कर धामी का बड़ा कदम, जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
Uttarakhand: सीएम पुष्कर धामी का बड़ा कदम, जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
Uttarakhand: सीएम पुष्कर धामी का बड़ा कदम, जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
Uttarakhand: सीएम पुष्कर धामी का बड़ा कदम, जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी
Uttarakhand: सीएम पुष्कर धामी का बड़ा कदम, जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी