Home > देश > Uttarakhand: सीएम धामी से मिले जिला सहकारी बैंको के नए अध्यक्ष, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात

Uttarakhand: सीएम धामी से मिले जिला सहकारी बैंको के नए अध्यक्ष, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami: सीएम पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने भेंट की. मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की.

By: Shristi S | Published: September 11, 2026 10:20:03 PM IST

सीएम धामी से मिले जिला सहकारी बैंको के नए अध्यक्ष
सीएम धामी से मिले जिला सहकारी बैंको के नए अध्यक्ष


Uttarakhand Cooperative Banks: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने भेंट की. मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की.

सहकारिता राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी- सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. जिला सहकारी बैंक किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के साथ ही स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. उन्होंने अपेक्षा की कि सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहकारिता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेंगे.

You Might Be Interested In

ये लोग पहुंचे सीएम से मिलने

मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में जिला सहकारी बैंक देहरादून के अध्यक्ष मंजीत रावत, चमोली के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह रावत, जिला सहकारी बैंक गढ़वाल (कोटद्वार) के अध्यक्ष पंकज रावत, टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष सुभाष चंद रमोला तथा जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह चौधरी शामिल थे. ये सभी हाल ही में संबंधित जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास एवं राम सिंह कैड़ा भी उपस्थित रहे.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026

शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज

September 11, 2026

6 हसीनाएं, जिन्होंने फिल्मों में निभाई चुड़ैल और भूतनी के...

September 11, 2026

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026
Uttarakhand: सीएम धामी से मिले जिला सहकारी बैंको के नए अध्यक्ष, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Uttarakhand: सीएम धामी से मिले जिला सहकारी बैंको के नए अध्यक्ष, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात
Uttarakhand: सीएम धामी से मिले जिला सहकारी बैंको के नए अध्यक्ष, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात
Uttarakhand: सीएम धामी से मिले जिला सहकारी बैंको के नए अध्यक्ष, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात
Uttarakhand: सीएम धामी से मिले जिला सहकारी बैंको के नए अध्यक्ष, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात
Uttarakhand: सीएम धामी से मिले जिला सहकारी बैंको के नए अध्यक्ष, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर कही बड़ी बात