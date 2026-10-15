Home > देश > उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, 3 महीने के बिजली बिल और KCC स्थगित करने के लिए CM धामी करेंगे केंद्र से अनुरोध!

उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, 3 महीने के बिजली बिल और KCC स्थगित करने के लिए CM धामी करेंगे केंद्र से अनुरोध!

Uttarakhand News: उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को CM पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी राहत देने के निर्देश दिए हैं. किसानों को निर्धारित आपदा राहत के अतिरिक्त समान राशि की सहायता मिलेगी. अक्टूबर से दिसंबर तक बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रहेगा, जबकि KCC ऋण की अदायगी तीन महीने टालने के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा.

By: Kajal Jain | Published: October 15, 2026 3:03:13 PM IST

उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, 3 महीने के बिजली बिल और KCC स्थगित करने के लिए CM धामी करेंगे केंद्र से अनुरोध!
उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, 3 महीने के बिजली बिल और KCC स्थगित करने के लिए CM धामी करेंगे केंद्र से अनुरोध!


Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके तहत कृषि, औद्यानिकी एवं गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही प्रभावित किसानों के बिजली बिलों के भुगतान को स्थगित करने और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी में राहत दिलाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे.

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के अंतर्गत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त समान राशि की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी. इससे फसलों को हुए नुकसान के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें आगामी कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियों को जारी रखने में मदद मिलेगी.

You Might Be Interested In

तीन माह के बिजली बिलों का भुगतान रहेगा स्थगित

प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के विद्युत बिलों का भुगतान स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है. इससे प्रभावित किसानों पर तत्काल वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें फसल क्षति से उबरने के लिए कुछ राहत मिल सकेगी.

KCC ऋण की अदायगी स्थगित करने के लिए केंद्र से अनुरोध

राज्य सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को ऋण भुगतान में राहत दिलाने के लिए भी प्रयासरत है. इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी तीन माह तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा जाएगा. इससे प्रभावित किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाएगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से उबारने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि किसानों की आजीविका और कृषि गतिविधियों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे.

राज्य सरकार के इन निर्णयों से ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति झेल रहे किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने, उनकी तात्कालिक वित्तीय परेशानियों को कम करने और आगामी कृषि कार्यों को सुचारु रूप से जारी रखने में मदद मिलेगी.

Tags: uttarakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026

‘प्रहार’ फिल्म की स्टारकास्ट फीस

October 14, 2026

16 अक्टूबर को ये फिल्में-सीरीज ओटीटी पर देंगी दस्तक

October 14, 2026

एक्ट्रेसेस जिन्होंने पर्दे पर निभाए मां दुर्गा के अलग-अलग रूपों...

October 13, 2026

16 अक्टूबर को सिनेमाघरों ये फिल्में होंगी रिलीज

October 13, 2026
उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, 3 महीने के बिजली बिल और KCC स्थगित करने के लिए CM धामी करेंगे केंद्र से अनुरोध!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, 3 महीने के बिजली बिल और KCC स्थगित करने के लिए CM धामी करेंगे केंद्र से अनुरोध!
उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, 3 महीने के बिजली बिल और KCC स्थगित करने के लिए CM धामी करेंगे केंद्र से अनुरोध!
उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, 3 महीने के बिजली बिल और KCC स्थगित करने के लिए CM धामी करेंगे केंद्र से अनुरोध!
उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, 3 महीने के बिजली बिल और KCC स्थगित करने के लिए CM धामी करेंगे केंद्र से अनुरोध!
उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, 3 महीने के बिजली बिल और KCC स्थगित करने के लिए CM धामी करेंगे केंद्र से अनुरोध!