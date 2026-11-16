Uttarakhand: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने छठ पूजा पर की उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित, प्रदेशवासियों के सुखी-स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना की

Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने छठ महापर्व के अवसर पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख, शांति, आरोग्यता एवं समृद्धि की कामना की.

उन्होंने इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ पूजा लोक आस्था, श्रद्धा, तपस्या एवं प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है. सूर्य उपासना का यह पर्व हमें प्रकृति के संरक्षण, स्वच्छता, अनुशासन, संयम और सामाजिक एकता की प्रेरणा देता है.

उन्होंने कामना की कि भगवान सूर्यदेव एवं छठी मैया के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख-समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहे और उत्तराखंड निरंतर विकास एवं उन्नति के नए आयाम स्थापित करे.