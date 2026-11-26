Uttarakhand: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शासकीय कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अधिकाधिक उपयोग किए जाने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ बैठक के दौरान निर्देश दिए कि वर्तमान समय में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में, राज्य में भी एआई के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा दिए जाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए.

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि शासकीय कार्यों में विभिन्न एआई टूल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए एवं विभागों की कार्यप्रणाली के अनुरूप इनके व्यावहारिक उपयोग की संभावनाएं तलाशी जाएं. उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन के विभिन्न कार्यों में एआई की उपयोगिता को देखते हुए इसके व्यापक इस्तेमाल की दिशा में ठोस पहल की जाए.

उन्होंने एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तत्काल एक टास्क फोर्स का गठन करने के भी निर्देश दिए हैं. साथ ही, उन्होंने कहा कि राज्य में डेटा लेक तैयार किए जाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया जाए, ताकि उपलब्ध आंकड़ों का बेहतर उपयोग करते हुए निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सचिवों द्वारा किए जाने वाले विभागीय निरीक्षणों एवं भ्रमणों के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियों और सुझावों को सम्बन्धित विभागों के साथ साझा किया जाए. उन्होंने इन निरीक्षणों से प्राप्त फीडबैक को इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम (ई-पीएमस) से भी जोड़े जाने की बात कही, ताकि कार्यों की प्रगति एवं अनुपालन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके.

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं श्रीधर बाबू अद्दांकी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.