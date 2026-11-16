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Uttarakhand: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने छठ पूजा की दीं शुभकामनाएं, सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर की प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना

Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि छठ पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, स्वच्छता, अनुशासन, आत्मसंयम एवं सामाजिक समरसता का संदेश देता है. उन्होंने कामना की कि सूर्यदेव एवं छठी मैया की कृपा से सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहे.

By: Hasnain Alam | Published: November 16, 2026 4:17:28 PM IST

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं
उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं


Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और खुशहाली की कामना की है. उन्होंने छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छठ पूजा आस्था, श्रद्धा, त्याग एवं प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम पर्व है.

उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, स्वच्छता, अनुशासन, आत्मसंयम एवं सामाजिक समरसता का संदेश देता है. उन्होंने कामना की कि सूर्यदेव एवं छठी मैया की कृपा से सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहे तथा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे.

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Tags: uttarakhand news
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