Chamoli Tunnel Accident: उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, सुरंग में अचानक भरा पानी और मलबा, 28 मजदूर फंसे

Uttarakhand Chamoli Tunnel Accident: उत्तराखंड के चमोली जिले के मायापुर (पीपलकोटी) में THDC की ओर से बनाई जा रही एक सुरंग में अचानक मलबा और पानी भर गया, जिससे लगभग 28 मजदूर अंदर फंस गए. बताया जा रहा है कि यह घटना शाम करीब 6:30 बजे हुई. घटना की खबर मिलते ही तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया. स्थानीय विधायक के अनुसार, रात 9:30 बजे तक 20 से 21 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जबकि बाकी लोगों को खोजने और बचाने की कोशिशें जारी थीं.

घायलों को इलाज के लिए गोपेश्वर के जिला अस्पताल भेजा गया है; लाए गए पांच घायलों में से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है.

राहत और बचाव कार्य जारी

सुरंग के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF, ITBP, सेना और अन्य संबंधित एजेंसियों की टीमें मौके पर मौजूद हैं. सूचना मिलने के तुरंत बाद जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार मौके पर पहुंचे और खुद राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करने लगे. फंसे हुए लोगों तक पहुंचने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. यह हादसा चमोली में 440 MW विष्णुगाड-पीपलकोटी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही सुरंग में हुआ, जहां HCC कंपनी निर्माण कार्य कर रही है.

Breaking – उत्तराखंड के चमोली में THDC की अंडर कंस्ट्रक्शन टनल में मलबा और पानी भरा। उत्तराखंड पुलिस के अनुसार, करीब 23 लोग अंदर फंस गए। बचाव राहत अभियान शुरू किया। अभी तक 13 लोग सुरक्षित रेस्क्यू किए गए। pic.twitter.com/TndGp9tQf9 — Sachin Gupta (@Sachingupta) August 13, 2026







विधायक लखपत बुटोला ने क्या कहा?

घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कंपनी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, शाम करीब 6:30 बजे यहां लगभग 28 कर्मचारी काम कर रहे थे. अचानक कीचड़ आने के कारण वे फंस गए. हालांकि उनमें से 20 से 21 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन सात या आठ लोग अभी भी फंसे हुए हैं.

पूरी प्रशासनिक टीम और मेरे सहयोगी यहां मौजूद हैं, और हमारी प्राथमिकता बचाव कार्यों में लगातार सहयोग देना है. हालांकि, यह हादसा एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि पिछले साल भी यहां ऐसी ही घटना हुई थी. अगर इन सबके बावजूद ऐसी लापरवाही होती है तो मेरा मानना ​​है कि इस मामले पर विचार करने और इसकी जांच करने की जरूरत है.

आपदा परिचालन केंद्र, देहरादून पहुंचकर मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। टनल में फंसे 22 श्रमिकों में से अब तक 16 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शेष… pic.twitter.com/4QZ8I8lHSB — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 13, 2026







सीएम धामी ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर दुख जताया और तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने के बारे में जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा कि आपदा परिचालन केंद्र देहरादून पहुंचकर मायापुर (पीपलकोटी) स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

टनल में फंसे 22 श्रमिकों में से अब तक 16 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. शेष श्रमिकों को भी सकुशल बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान युद्धस्तर पर जारी है. रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से फोन पर वार्ता कर उनका हालचाल जाना और उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया. अधिकारियों को उनके समुचित उपचार एवं देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.