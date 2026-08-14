उत्तराखंड के चमोली में टनल में पानी भरा, लैंडस्लाइड के बाद मलबे में 22 मजदूर फंसे; अब तक 7 की गई जान

Chamoli Tunnel Accident: उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में निर्माणाधीन 3 किलोमीटर लंबी टनल में गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को शाम को लैंडस्लाइड के बाद पानी रिसने लगा. अंदर कुछ लोग समझ पाते उससे पहले ही मलबा और पानी भरने से अंदर काम कर रहे 22 मजदूर फंस गए. रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक चलता रहा. मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में मायापुर में बन रही THDC टनल में भूस्खलन की वजह से एक बड़ा गड्ढा बन गया. इसके चलते गुरुवार शाम टनल के अंदर तेज़ी से पानी और मलबा घुस गया.

14 मजदूरों को बचाकर गोपेश्वर के अस्पताल में भर्ती कराया गया. यह घटना 2 किलोमीटर लंबी टेल रेस टनल में शाम करीब 7.05 बजे हुई, जहां हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी (HCC) निर्माण कार्य कर रही थी. मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि जब टनल में कीचड़ और पानी का मिश्रण घुसा तो अंदर 22 लोग मौजूद थे और वे वहीं फंस गए. वो दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे वाली शिफ्ट में काम कर रहे थे. 14 मज़दूरों को बचा लिया गया, जबकि सात की मौत हो गई और एक का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

मृतकों की सरकारी लिस्ट के अनुसार, मरने वालों की पहचान इस प्रकार है: प्रदीप सिंह पंवार (31), जो टिहरी के रहने वाले थे; मुकेश, चमोली के उरगम से; दुल्टम शर्मा, बिहार से; विजय (28), झारखंड से; जितेंद्र कुमार, झारखंड से; लोकेश्वर; और मुनेश्वर.



अधिकारियों के मुताबिक, लोकेश्वर और मुनेश्वर के पते की जानकारी अभी जुटाई जा रही थी.

बचाए गए मजदूरों की लिस्ट

गोपेश्वर अस्पताल ले जाए गए 14 बचाए गए मज़दूरों में सुनील जीवन (20), हविल गुड़िया (27), निस्तार मिजार (24), विनोद रावण (46), दीना बारला (26), खोटा राम बिसरा (22), उदय सिंह (45), तिलक राज (48), चंदन कुमार (39), अवधेश, नंदलाल, रोहित पांडे (20), प्रेम सिंह (33) और गोविंद शामिल थे.

सरकारी लिस्ट में गोविंद को अस्पताल से छुट्टी मिलने (डिस्चार्ज) की जानकारी दी गई है. टनल के अंदर करीब 1.4 किलोमीटर की दूरी पर एक गड्ढा बन गया था, जिसके ज़रिए पानी और मलबा अंदर आया. THDC के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि सुरंग के रास्ते के ऊपर ज़मीन खिसकने (लैंडस्लाइड) की वजह से शायद यह गड्ढा बना होगा.

बचाव अभियान जारी

घटना की जानकारी मिलते ही ज़िला इंसिडेंट रिस्पॉन्स फ़ोर्स, स्थानीय पुलिस और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फ़ोर्स के जवानों ने खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए सेना, इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स की टीमें भी तैनात की गईं. गुरुवार देर रात तक उस कर्मचारी की तलाश जारी थी जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है.