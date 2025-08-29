उत्तराखंड में बादल फटने से भीषण तबाही, मलबे में फंसे कई लोग, सीएम धामी ने जताया दुख

Uttarakhand cloudburst: उत्तराखंड में कुदरत का कहर बरस रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगहों पर हादसों की जानकारी सामने आई है। अब एक बार फिर दो जिलों से बादल फटने की घटना सामने आई है। इनमें चमोली और रुद्रप्रयाग शामिल हैं। चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने से कई परिवारों के मलबे में दबे होने की खबर है। वहीं, रुद्रप्रयाग के सुकेदार क्षेत्र के बड़ेथ डुंगर तोक में भी तबाही मची। यहां भी कुछ लोग मलबे में दब गए। स्थानीय प्रशासन द्वारा मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन दोनों घटनाओं की जानकारी X पर पोस्ट करके दी। उन्होंने लिखा, “दुखद सूचना मिली है कि रुद्रप्रयाग ज़िले के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेथ डूंगर तोक और चमोली ज़िले के देवाल क्षेत्र में बादल फटने से गिरे मलबे में कुछ परिवार फँस गए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मैं इस संबंध में लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। मैंने आपदा सचिव और ज़िलाधिकारियों से बात की है और बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। मैं बाबा केदार से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूँ।”

चमोली में तबाही के बाद यह मार्ग अवरुद्ध

इस घटना के बाद यातायात भी प्रभावित हुआ। रुद्रप्रयाग-ऋषिकेश मार्ग बंद कर दिया गया है। इस संबंध में चमोली पुलिस ने भी X पर पोस्ट करके अवरुद्ध स्थानों की जानकारी दी है। पुलिस ने X पर लिखा, “चमोली में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर अवरुद्ध हो गया है। इनमें नंदप्रयाग, कमेड़ा, भनेरपानी, पागलनाला, जिलासू के पास के मार्ग शामिल हैं।” दो दिन भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने चमोली और रुद्रप्रयाग में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गिरने और तेज़ हवाएँ चलने की भी संभावना है। इन दोनों ज़िलों के साथ-साथ देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी और चंपावत में भी 1 सितंबर तक बारिश जारी रहने का अलर्ट जारी किया गया है।