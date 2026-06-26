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क्या है कर्णप्रयाग-नगरासू गुरुद्वारा विवाद? जिसे लेकर! उत्तराखंड में बढ़ा तनाव, समझिए पूरा मामला

Uttarakhand Border Nihang Sikhs Clash: कर्णप्रयाग और नगरासू गुरुद्वारा विवाद को लेकर उत्तराखंड में पैदा हुआ तनाव शुक्रवार तड़के खत्म हो गया. चार निहंगों की गिरफ्तारी के विरोध में उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे निहंगों को प्रशासन ने बातचीत के जरिए समझाया.

By: Ranjana Sharma | Published: June 26, 2026 2:57:45 PM IST

निहंगों के उत्तराखंड कूच के पीछे क्या थी वजह?
निहंगों के उत्तराखंड कूच के पीछे क्या थी वजह?


Uttarakhand Border Nihang Sikhs Clash: कर्णप्रयाग और नगरासू गुरुद्वारा विवाद को लेकर कई दिनों से बन रहा तनाव आखिरकार बातचीत की मेज पर खत्म हो गया. पंजाब और हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड की ओर कूच कर रहे निहंगों और प्रशासन के बीच पूरी रात चली वार्ता के बाद शुक्रवार तड़के सहमति बन गई. इसके साथ ही देहरादून और आसपास के इलाकों में सामान्य स्थिति लौटने लगी है. दरअसल, गुरुद्वारा विवाद में चार निहंगों की गिरफ्तारी के विरोध में निहंगों ने पहले ही 25 जून को उत्तराखंड की ओर मार्च करने का ऐलान किया था. इसी घोषणा के बाद पंजाब और हिमाचल से बड़ी संख्या में निहंग हिमाचल-उत्तराखंड सीमा पर स्थित कुल्हाल चेक पोस्ट तक पहुंचे. प्रशासन ने उन्हें रोकने और बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती दौर में कोई सहमति नहीं बन सकी.

गिरफ्तार साथियों की जमानत की मांग लेकर निकले थे निहंग

निहंगों का कहना था कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव पैदा करना या कानून व्यवस्था को चुनौती देना नहीं है. वे शांतिपूर्वक हेमकुंड साहिब की यात्रा करना चाहते थे और साथ ही अपने गिरफ्तार साथियों की जमानत की मांग उठा रहे थे. बातचीत विफल रहने के बाद करीब 50 निहंग मोटरसाइकिलों पर देहरादून की ओर बढ़ गए, जबकि लगभग 150 निहंग पांवटा साहिब वापस लौट गए. कुछ लोग छोटे-छोटे समूहों में अलग-अलग स्थानों की ओर निकल गए, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई.

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देहरादून में हाई अलर्ट, शहर बना छावनी

निहंगों के संभावित प्रवेश को देखते हुए देहरादून पुलिस ने प्रेमनगर और सीमा से जुड़े इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए. भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और कई प्रमुख मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई. इसी दौरान कुछ निहंग पुलिस की नजरों से बचकर ऋषिकेश की ओर निकल गए, जिससे प्रशासन की सतर्कता और बढ़ गई. रात करीब 12 बजे जोगीवाला चेक पोस्ट पर देहरादून-ऋषिकेश हाईवे समेत कई प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई. इसके चलते शहर में कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

जोगीवाला पर रोका गया जत्था

जब निहंग जोगीवाला चेक पोस्ट पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी. इसके बाद जत्था विभिन्न हिस्सों में बंट गया और शहर में अलग-अलग स्थानों पर चला गया. बाद में कुछ निहंगों को रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में ठहराया गया, जहां बाहर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए.

रातभर चली बैठक, सुबह बनी सहमति

रेसकोर्स गुरुद्वारे में जिला प्रशासन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सिख समाज के प्रतिनिधियों के बीच देर रात तक चर्चा जारी रही. लंबी वार्ता के बाद आखिरकार सुबह करीब 3:30 बजे निहंग पांवटा साहिब वापस लौटने पर सहमत हो गए. वार्ता में शामिल सिख समाज के प्रतिनिधि और कांग्रेस नेता अमरजीत सिंह ने कहा कि निहंगों का उद्देश्य कभी भी माहौल खराब करना नहीं था. उनके अनुसार यह मामला पहाड़ और सिख समाज के बीच संघर्ष का नहीं था, बल्कि कुछ घटनाओं और बयानबाजी के कारण विवाद बढ़ गया था. उन्होंने प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बातचीत के जरिए समाधान निकलना सकारात्मक संकेत है.

प्रशासन ने राहत की सांस ली

डीएम आशीष चौहान और एसएसपी प्रमेन्द्र डोबाल ने कहा कि पूरे घटनाक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संभाला गया और कानून व्यवस्था पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा गया. प्रशासन का कहना है कि संवाद और संयम की वजह से संभावित टकराव टल गया और स्थिति सामान्य हो गई.

Tags: uttarakhand border nihang sikhs clashwhy nihang sikhs protest
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