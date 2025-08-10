Home > देश > Uttarakhand: धराली आपदा के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ा ऐलान, देगा इतने करोड़ रुपये

Uttarakhand: बैंक ऑफ बड़ौदा के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर धराली और हर्षिल क्षेत्रों में आपदा राहत कार्य के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपये का योगदान देने की बात कही।

Published: August 10, 2025 15:56:00 IST

Uttarakhand: बैंक ऑफ बड़ौदा के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर धराली और हर्षिल क्षेत्रों में आपदा राहत कार्य के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपये का योगदान देने की बात कही। वहीं आपदा से प्रभावित लोगों को धामी सरकार ने सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया है। आपदा में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के धराली गाँव में आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। आपदा में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए 5 लाख रुपये की तत्काल सहायता दी जाएगी।

चलाई जाएगी पुनर्वास योजना

साथ ही, मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम धराली, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी में आपदा के कारण जिन लोगों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, उनके लिए पुनर्वास योजना चलाई जाएगी। इसके लिए हम प्रत्येक मकान मालिक को 5 लाख रुपये की राशि देंगे। इसके अलावा, जिन लोगों के परिवार के सदस्यों की आपदा में मृत्यु हो गई है, उन्हें 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी ताकि उन्हें इस कठिन समय में आर्थिक संबल मिल सके।

मुख्यमंत्री धामी ने पुनर्वास के लिए समिति गठित 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए एक समिति गठित की है। सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति में तीन और अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो एक सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। समिति धरौली गाँव के भविष्य के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी नीति का पूरा खाका तैयार करेगी ताकि स्थानीय समुदाय की सुरक्षा और आजीविका सुनिश्चित की जा सके।

सरकार हर आपदा प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है – मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री धामी ने इस विषय पर कहा है कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित नागरिक के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। राहत और पुनर्वास की कार्रवाई शासन स्तर पर तेजी से और प्रभावी ढंग से की जाएगी ताकि सभी की मदद की जा सके। वर्तमान में, राज्य में आई इस आपदा ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है, राहत और बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है। धरौली गाँव तक पैदल मार्ग अभी भी शुरू नहीं हो पाया है, इसे खोलने के प्रयास जारी हैं।

