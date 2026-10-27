उत्तराखंड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता 2026 में 150 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, किस-किस ने जीतीं ट्रॉफियां?

Uttarakhand News: देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में रविवार (25 अक्टूबर) को 15वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता-2026 का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता का आयोजन जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में जिम्नास्टिक एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा किया गया.

प्रतियोगिता में बालिका वर्ग की ट्रॉफी दून जिम्नास्टिक अकादमी, बालक वर्ग की ट्रॉफी सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी तथा ओवरऑल टीम ट्रॉफी शेरवुड कॉलेज नैनीताल ने अपने नाम की. व्यक्तिगत प्रदर्शन में सब-जूनियर कैटेगरी में समृद्धि शर्मा ने 3 स्वर्ण पदक तथा मिनी-2 कैटेगरी में शनाया सुधांशु ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की.

प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

जिम्नास्टिक एसोसिएशन के महासचिव प्रमोद चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग के कुल 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया. प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों एवं जिम्नास्टिक अकादमियों के खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया.

प्रतियोगिता में सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी, दून इंटरनेशनल स्कूल देहरादून, ओएसिस स्कूल, सेंट जोसेफ्स अकादमी देहरादून, सन वैली स्कूल देहरादून, पतंजलि गुरुकुलम स्कूल हरिद्वार, माउंट फोर्ट अकादमी, द एशियन स्कूल, हिलग्रेंज स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, शेरवुड कॉलेज नैनीताल तथा दून जिम्नास्टिक अकादमी देहरादून के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया. प्रतियोगिता में लड़कों की अपेक्षा लडकियों द्वारा अधिक संख्या में प्रतिभाग किया गया, जिसमें लड़कियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया.

खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाना है प्रतियोगिता का उद्देश्य

प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जिम्नास्टिक खेल को प्रोत्साहित करना, युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराना तथा खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाना है. इस तरह की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने और भविष्य में उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान करती हैं.