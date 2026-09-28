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Uttarakhand: उत्तरकाशी में कालिंदी बेस और ऑडिन कोल बेस क्षेत्र से 40 लोगों का रेस्क्यू, डीएम ने स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचकर लिया अपडेट

Uttarakhand News: उत्तरकाशी के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद फंसे ट्रैकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है. जिलाधिकारी प्रशांत आर्य रेस्क्यू में लगी सभी टीमों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए और चारधाम यात्रा की अपडेट ली.

By: Hasnain Alam | Published: September 28, 2026 11:05:53 PM IST

उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने लिया रेस्क्यू अभियान का जायजा
उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने लिया रेस्क्यू अभियान का जायजा


Uttarakhand News: उत्तराखंड के उत्तरकाशी के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में 26 और 27 सितंबर को अचानक हुई बारिश और बर्फबारी से कई ट्रैकर्स फंस गए थे. सोमवार को उच्च पर्वतीय साहसिक अभियान के तहत कालिंदी बेस तथा ऑडिन कोल बेस क्षेत्र में गए ट्रैकर्स और सदस्यों में से 40 का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. रेस्क्यू किए गए सभी सदस्यों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है.

कालिंदी पास बेस क्षेत्र से कुल 11 सदस्यों को रेस्क्यू किया गया, जबकि ऑडिन कोल बेस क्षेत्र से कुल 29 सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया है. इस प्रकार दोनों क्षेत्रों से कुल 40 सदस्यों का सफल रेस्क्यू किया गया है.

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डीएम प्रशांत आर्य ने स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचकर रेस्क्यू अभियान का लिया जायजा

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशन में रेस्क्यू अभियान के दौरान संबंधित टीमों द्वारा हर्षिल और अन्य पड़ावों पर आवश्यक समन्वय एवं कार्रवाई की जा रही है. जिलाधिकारी ने स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचकर रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया.

उन्होंंने रेस्क्यू में लगी सभी टीमों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए और चारधाम यात्रा की अपडेट ली. उन्होंने यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के साथ-साथ अन्य सेवाओं को भी दुरुस्त रखने के निर्देश दिए.

Tags: uttarakhand news
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