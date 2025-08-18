Home > देश > UP Weather Today: बादलों ने बांध लिया बोरिया-बिस्तर, अब UP में सूरज दिखाएगा तांडव, जानिए अगलर 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अब बदल गया है। वहीँ प्रदेश में अब मानसून के कमजोर पड़ने से गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वहीँ दिन में तेज धूप के साथ तापमान लगातार बढ़ता जा रहा हैऔर रात में भी लोगों को चिपचिपी गर्मी सता रही है।

Published By: Heena Khan
Published: August 18, 2025 06:54:30 IST

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अब बदल गया है। वहीँ प्रदेश में अब मानसून के कमजोर पड़ने से गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वहीँ दिन में तेज धूप के साथ तापमान लगातार बढ़ता जा रहा हैऔर रात में भी लोगों को चिपचिपी गर्मी सता रही है। मौसम विभाग का कहना है कि, अगले 72 घंटों तक राज्य में कहीं भी भारी बारिश नहीं होगी। वहीँ 18 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीँ अब प्रदेश में तेज बारिश की कोई संभावना नहीं है।

जानिए अगले कई दिन कैसा रहेगा मौसम 

वहीँ मौसम विभाग का कहना है कि 19 और 20 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी भागों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। 21 अगस्त को भी राज्य के दोनों हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।

बादल कह रहे अलविदा

मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बने दो निम्न दबाव के क्षेत्रों के कारण मानसून द्रोणिका अपनी सामान्य स्थिति से काफी दक्षिण की ओर खिसक गई है। इसके साथ ही, राज्य में फिलहाल कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम मौजूद नहीं है। इस वजह से अगले 3-4 दिनों तक मानसूनी गतिविधियां कमजोर रहेंगी।

