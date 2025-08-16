Home > देश > Uttar Pradesh: शाहजहांपुर में दिल दहलाने वाला हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे 6 गौवंशों को कुचला

Uttar Pradesh: शाहजहांपुर में दिल दहलाने वाला हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे 6 गौवंशों को कुचला

Uttar Pradesh: शाहजहांपुर जनपद के मदनापुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे गौवंशों को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही छह गौवंशों की मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 16, 2025 14:17:05 IST

शिशांत शुक्ला की रिपोर्ट, Uttar Pradesh: शाहजहांपुर जनपद के मदनापुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे गौवंशों को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही छह गौवंशों की मौत हो गई। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए।प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह हादसा उस समय हुआ जब बरेली की ओर से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे बैठे मवेशियों पर चढ़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई गौवंश मौके पर ही दम तोड़ बैठे। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही मदनापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश की। ग्रामीणों ने ट्रक चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध जताया और कुछ देर तक सड़क जाम करने का प्रयास भी किया। पुलिस ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया और मृत गौवंशों को हटवाकर यातायात बहाल कराया। गांव वालों का कहना है कि इस क्षेत्र में अक्सर तेज रफ्तार वाहन गुजरते हैं और सड़क किनारे मवेशियों की मौजूदगी के कारण हादसों का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन ने कई बार आश्वासन तो दिया, लेकिन सड़क पर न तो स्पीड ब्रेकर बनाए गए और न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाए गए। यही वजह है कि आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां पर तुरंत स्पीड ब्रेकर और चेतावनी संकेत लगाए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सकें। इसके अलावा उन्होंने आवारा मवेशियों के लिए भी सुरक्षित व्यवस्था किए जाने की बात कही।

पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि गौवंशों की मौत को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन को सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे, तभी इस तरह के हादसों पर रोक लग सकेगी। इस दर्दनाक हादसे ने जहां गांव के लोगों को हिला कर रख दिया है, वहीं यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम कब लगेगी। लोगों की मांग है कि प्रशासन केवल कार्रवाई की औपचारिकता पूरी न करे, बल्कि सड़क सुरक्षा और पशुओं की रक्षा के लिए ठोस व स्थायी कदम उठाए।

