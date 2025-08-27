Home > देश > अखिलेश यादव के करीबी अवधेश के दावे से यूपी में मच सकता है हड़कंप, क्या संकट में है सरकार ?

Sanjay Nishad Controversy: फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने यह कहकर यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा।

August 27, 2025

Sanjay Nishad Controversy: क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा? इसको लेकर राजनीति भी गरमा गई है। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने यह कहकर यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के हालिया बयान पर SP सांसद ने कहा कि उनके बयान से ये संदेश मिलता है कि लोगों में असंतोष है। वह यहीं पर नहीं रुके उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनता में असंतोष इतना है कि आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़ा दलित और अलसंख्यक (PDA) की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी।

यूरिया खाद की किल्लत पर घेर चुके हैं सरकार को

यहां पर बता दें कि यूपी में यूरिया खाद की किल्लत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच पिछले दिनों सपा सांसद अवधेश प्रसाद की अगुवाई में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने अयोध्या में विरोध-प्रदर्शन किया. इस मौके पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि जल्द यूरिया खाद की किल्लत का समाधान नहीं हुआ तो सभी तहसीलों में विरोध-प्रदर्शन होगा। इसकी शुरुआत 28 अगस्त से मिल्कीपुर तहसील से होगी।

संजय निषाद ने क्या कहा था ? 

संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फेंस में कहा था कि अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी से कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो गठबंधन तोड़ दे। 

बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद ने कुछ बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने जयप्रकाश निषाद को “बसपा का पायरेटेड नेता” बताते हुए उन पर निशाना साधा और कहा कि अगर बीजेपी 403 सीटों पर निषाद समुदाय को टिकट दे, तो नतीजे बेहतर होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी अब टिकट मांगने की स्थिति में नहीं है, बल्कि खुद नेताओं को टिकट देने की स्थिति में है।

पूर्वांचल की राजनीति में अहम भूमिका

संजय निषाद ने यह बयान गोरखपुर में उस समय दिया जब उनकी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। निषादों, केवटों, मल्लाहों और अन्य नदी-तटीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली निषाद पार्टी ने 2016 में अपनी स्थापना के बाद से पूर्वांचल की राजनीति में अहम भूमिका निभाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन में 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत हासिल की। ​​इसके अलावा, संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भाजपा के टिकट पर संत कबीर नगर से सांसद हैं।

विपक्षी दलों ने दी तीखी प्रतिक्रिया

संजय निषाद के इस बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अनुराग भदौरिया ने कहा कि 2027 के चुनाव के रुझान अब दिखने लगे हैं और सहयोगी दलों को भाजपा के साथ रहने में कोई फायदा नहीं दिख रहा है। वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सहयोगी दलों की बेचैनी सत्ता के कारण है। यह बयान भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर निषाद समुदाय का समर्थन निर्णायक है।

