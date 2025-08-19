Home > देश > Uttar Pradesh News: बथावर में पत्नी की फावड़े से हत्या, हड़कंप मायके  की ज़मीन  के लिए पत्नी को फावड़े से काट डाला

Uttar Pradesh News:  चंदौली जनपद के सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के बथावर गांव में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य भगवान दास यादव ने मामूली विवाद के चलते अपनी पत्नी क्रीम कला की फावड़े से हत्या कर दी। इस भयावह वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया। भगवान दास यादव घटना के बाद मौके से फरार हो गया।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 19, 2025 13:50:13 IST

अवनीश तिवारी की रिपोर्ट, Uttar Pradesh News:  चंदौली जनपद के सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के बथावर गांव में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य भगवान दास यादव ने मामूली विवाद के चलते अपनी पत्नी क्रीम कला की फावड़े से हत्या कर दी। इस भयावह वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया। भगवान दास यादव घटना के बाद मौके से फरार हो गया। स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही सकलडीहा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि आरोपी भगवान दास यादव पूर्व में भी कई अपराधों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ सकलडीहा थाने में कई मामले दर्ज हैं। 

गांव वालो ने क्या कहा?

गांव में मिली जानकारी के अनुसार, भगवान दास यादव ने सुबह के समय पत्नी से मामूली विवाद किया, जिसके बाद उसने क्रोध में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तुंरत कार्रवाई की। मृतका की माता ने आरोप लगाया कि भगवान दास ने जमीन के लिए उनकी पुत्री की हत्या की है। उन्होंने कहा, “मेरे पास और तीन पुत्रियां हैं और मेरे पुत्र नहीं हैं। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। दामाद मुझे लगातार प्रताड़ित करता था और मेरी जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए दबाव डालता था। जब मेरी पुत्री ने इसका विरोध किया, तो उसने उसकी हत्या कर दी।” मृतका के दो बच्चे हैं, 10 वर्षीय पुत्र विराट और 6 वर्षीय पुत्री सृष्टि।

क्या है मामला

सकलडीहा थाना अध्यक्ष अतुल प्रजापति ने पुष्टि की कि बथावर गांव में पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आवश्यक लिखापढ़ी की जा रही है। उन्होंने बताया कि हत्या करने वाले आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई है और लोग इस वारदात की जानकारी लेकर सकते में हैं।

