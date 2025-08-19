Uttar Pradesh News: कुशीनगर में पडरौना कोतवाली का खिरकिया बाजार सुबह – सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा

मनीष मिश्र की रिपोर्ट, Uttar Pradesh News: कुशीनगर में मामूली विवाद में पहले मारपीट हुई और फिर दबंग ने खुलेआम लाइसेंसी रिवॉल्वर से विकास यादव नामक युवक को गोली मार दिया। गोली मारने के दौरान खिरकिया चौकी इंचार्ज रिजवान अंसारी सहित 3 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे लेकिन गोली चलता देख फरार हो गए। गोली लगने के बाद विकास यादव यादव घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल गए जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हैरत की बात यह है कि घटना के बाद गोली मारने वाला दिनेश यादव हाथ में रिवॉल्वर लेकर बाजार में घूमता रहा लेकिन खिरकिया चौकी इंचार्ज और सिपाही छिपे हुए थे।बाद में पहुंचे पडरौना कोतवाल हर्षवर्धन सिंह ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

मारपीट की सूचना

इस विवाद की पटकथा बीती रात ही लिखी गई थी जब खिरकिया बाजार का रहने वाला राहुल यादव एक महिला मित्र को लेकर आया था। महिला को लाते समय खिरकिया बाजार के ही रहने वाले विकास और उसके साथियों ने वीडियो बनाया था। एक ही बाजार के रहने वाले राहुल ने विकास से वीडियो डिलीट करने को कहा लेकिन विकास नहीं माना। इसी बात को लेकर सुबह विकास और राहुल में फिर से विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इस बीच राहुल ने विकास के सिर पर लकड़ी के पटरे से प्रहार कर दिया। मारपीट की सूचना पर विकास के परिजन राहुल के घर पर पूछताछ करने गए लेकिन वहां भी विवाद होने लगा। इसी बीच राहुल का भाई दिनेश यादव अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर घर से बाहर निकला।

गोली मारने की धमकी

दिनेश यादव हाथ में रिवॉल्वर लेकर गोली मारने की धमकी देता रहा लेकिन मौके पर मौजूद खिरकिया चौकी इंचार्ज रिजवान अंसारी और उनके सहकर्मियों ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। मौके पर मौजूद सुरेन्द्र यादव ने दिनेश को रोकने का प्रयास किया लेकिन दिनेश ने फायर झोंक दिया।दो गोली से विकास बच गया लेकिन तीसरी गोली उसके पेट में लग गई जिसके बाद वह जमीन पर गिरा पड़ा। इसके बाद परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल गए जहां उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। गोली मारने के बाद दिनेश यादव खिरकिया बाजार में रिवॉल्वर लहराता रहा लेकिन खिरकिया पुलिस चौकी इंचार्ज और सिपाही छिपे रहे।सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पडरौना कोतवाल हर्षवर्धन सिंह ने आरोपी दिनेश सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सीओ सदर डॉ अजय सिंह ने बताया कि मामूली विवाद में एक युवक द्वारा लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारा गया है। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए भेजने के साथ ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है।

