Uttar Pradesh News: अलीगढ़ में बेटी की हत्या पिता, सौतेली मां और मामा गिरफ्तार

प्रदीप पुनधीर की रिपोर्ट, Uttar Pradesh: अलीगढ़ जिले के थाना अकराबाद क्षेत्र के आधोंन गांव में एक पिता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। कारण था — बेटी का प्रेम संबंध, जो पिता को नागवार गुजरा। वारदात को अंजाम देने में पिता की दूसरी पत्नी और उसके भाई (बेटी के सौतेले मामा) ने भी साथ दिया।

हत्या की साजिश और बेरहम तरीका

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिता हसरत ने पहले बेटी को जहर दिया और फिर गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को टुकड़ों में कर नहर में फेंक दिया गया। हत्या को और भी क्रूर बनाने के लिए, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे पीड़िता के साथ रेप हुआ हो। सूत्रों के अनुसार, हसरत की पहली शादी हाथरस जनपद के एक गांव में हुई थी। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव के बाद तलाक हो गया, लेकिन पहली पत्नी से हुई दो बेटियों को हसरत ने अपने पास रख लिया। बाद में उसने हाथरस की ही रहने वाली रानी से दूसरी शादी की, जिससे उसके दो और बच्चे हुए।

वारदात का खुलासा

गांववालों के अनुसार, पिछले शुक्रवार को हसरत ने अपनी बड़ी बेटी को दूसरी पत्नी के भाई के घर छोड़ दिया। वहां, साजिश के तहत, पहले उसे जहर दिया गया और फिर गला रेतकर हत्या कर दी गई। शव को नाले में फेंक दिया गया। पीड़िता के मामा को जब भांजी की खोजबीन करनी पड़ी, तो हसरत ने टालमटोल जवाब दिए। शक होने पर मामा ने पुलिस को सूचना दी। जांच के दौरान पूरी घटना का खुलासा हुआ।

आरोपियों पर कार्रवाई

पुलिस ने हसरत से, उसकी दूसरी पत्नी रानी और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना ने गांव में दहशत और आक्रोश फैला दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह न केवल हत्या है, बल्कि एक पिता द्वारा अपने रिश्ते और जिम्मेदारी की घोर अवहेलना भी है।

