Home > देश > Uttar Pradesh News: शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली, तमंचा व चोरी का सामान बरामद

Uttar Pradesh News: शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली, तमंचा व चोरी का सामान बरामद

Uttar Pradesh: बहराइच - खैरीघाट थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और एक वांछित चोर के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर अपराधी नूर मोहम्मद को पुलिस ने घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 13, 2025 15:18:06 IST

uttar pradesh news, crime news
uttar pradesh news, crime news
संजय मिश्रा की  रिपोर्ट, Uttar Pradesh: बहराइच – खैरीघाट थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और एक वांछित चोर के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर अपराधी नूर मोहम्मद को पुलिस ने घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद किया है। मंगलवार की देर रात थानाध्यक्ष खैरीघाट अपनी टीम के साथ वांछित अपराधियों की तलाश, क्षेत्र की देखभाल और रात्रि गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र का वांछित अभियुक्त नूर मोहम्मद पुत्र आशिक अली, निवासी संकल्पा, चोरी का सामान लेकर इमामगंज से सोहबतिया की ओर बेचने जा रहा है।

पुलिस ने घेराबंदी

सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। इमामगंज से सोहबतिया जाने वाले मोड़ पर एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पैशन प्रो (यूपी 40 डी 5250) पर आता दिखा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी नहीं रुका और भागने की कोशिश करने लगा। पीछा करने पर आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस टीम पर जानलेवा फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें नूर मोहम्मद के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही काबू में लेकर प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी शिवपुर भेजा, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में आरोपी का इलाज जारी है।आरोपी के पास से पुलिस ने एक अदद देशी तमंचा .315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस नाल में फंसा हुआ, चोरी की 2 जोड़ी पायल सफेद धातु, 5 सफेद धातु के सिक्के, एक मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।

Rajya Sabha MP Kartikeya Sharma: राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा द्वारा भूमि के प्रमाण-पत्र किए गए वितरित, कुम्हारों को उपलब्ध कराई गई भूमि

आपराधिक मुकदमे दर्ज 

 मुठभेड़ के मामले में थाना खैरीघाट में मु0अ0सं0 358/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस और मु0अ0सं0 360/25 धारा 109(1) बीएनएस, 3/25(1-B) a/27 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।पुलिस के अनुसार, नूर मोहम्मद चोरी की कई घटनाओं में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से थाना क्षेत्र में हाल में हुई चोरी की कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है।  एसपी आर एन सिंह ने बताया कि फरार और वांछित अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Tags: hindi newsUPuttar pradesh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चे टमाटर खाने के 5 बडे़ फायदे

August 13, 2025

कम करना चाहते है वजन तो इन चीजों से आज...

August 13, 2025

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025
Uttar Pradesh News: शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली, तमंचा व चोरी का सामान बरामद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Uttar Pradesh News: शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली, तमंचा व चोरी का सामान बरामद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Uttar Pradesh News: शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली, तमंचा व चोरी का सामान बरामद
Uttar Pradesh News: शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली, तमंचा व चोरी का सामान बरामद
Uttar Pradesh News: शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली, तमंचा व चोरी का सामान बरामद
Uttar Pradesh News: शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली, तमंचा व चोरी का सामान बरामद
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?