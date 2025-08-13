Uttar Pradesh News: शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में गोली, तमंचा व चोरी का सामान बरामद

संजय मिश्रा की रिपोर्ट, Uttar Pradesh: बहराइच – खैरीघाट थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और एक वांछित चोर के बीच हुई मुठभेड़ में शातिर अपराधी नूर मोहम्मद को पुलिस ने घायलावस्था में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद किया है। मंगलवार की देर रात थानाध्यक्ष खैरीघाट अपनी टीम के साथ वांछित अपराधियों की तलाश, क्षेत्र की देखभाल और रात्रि गश्त पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र का वांछित अभियुक्त नूर मोहम्मद पुत्र आशिक अली, निवासी संकल्पा, चोरी का सामान लेकर इमामगंज से सोहबतिया की ओर बेचने जा रहा है।

पुलिस ने घेराबंदी

सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। इमामगंज से सोहबतिया जाने वाले मोड़ पर एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पैशन प्रो (यूपी 40 डी 5250) पर आता दिखा। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी नहीं रुका और भागने की कोशिश करने लगा। पीछा करने पर आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस टीम पर जानलेवा फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें नूर मोहम्मद के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही काबू में लेकर प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी शिवपुर भेजा, जहाँ से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल में आरोपी का इलाज जारी है।आरोपी के पास से पुलिस ने एक अदद देशी तमंचा .315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस नाल में फंसा हुआ, चोरी की 2 जोड़ी पायल सफेद धातु, 5 सफेद धातु के सिक्के, एक मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।

आपराधिक मुकदमे दर्ज

मुठभेड़ के मामले में थाना खैरीघाट में मु0अ0सं0 358/25 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस और मु0अ0सं0 360/25 धारा 109(1) बीएनएस, 3/25(1-B) a/27 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।पुलिस के अनुसार, नूर मोहम्मद चोरी की कई घटनाओं में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से थाना क्षेत्र में हाल में हुई चोरी की कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। एसपी आर एन सिंह ने बताया कि फरार और वांछित अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।