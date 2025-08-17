Uttar Pradesh News (उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस वजह से मच गया बवाल, मामला शांत कराने में फूल गए पुलिस के हाथ-पैर)

अवनीश तिवारी की रिपोर्ट, Uttar Pradesh News: चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के धपरी गाँव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक विवाद उत्पन्न हो गया। इंसानी आस्था और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच का यह मामला ग्रामीणों को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। गाँव में स्थित एक मदरसे के निर्माण स्थल पर सावन के महीने में एक शिवलिंग मिला था, जिसके बाद से यह स्थान स्थानीय हिन्दू समुदाय के लिए श्रद्धा का प्रतीक बन गया है।

स्थानीय प्रशासन ने टेंट लगाने की कोशिशों को किया विफल

जन्माष्टमी के दिन, हिन्दू समुदाय के लोग विवादित स्थल पर पूजा-पाठ हेतु टेंट लगाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन, स्थानीय प्रशासन ने इस गतिविधि पर रोक लगा दी। उप जिलाधिकारी (SDM) अनुपम मिश्रा ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचकर टेंट लगाने की कोशिशों को विफल कर दिया। पुलिस अधीक्षक (CO) मुग़लसराय, कृष्ण मुरारी शर्मा, और एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने स्पष्ट कर दिया कि उस विवादित जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा और न ही वहाँ कोई ईट लगाई जाएगी। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा, “जैसे शिव लिंग रखा है, वैसे ही करें पूजा-पाठ।”

गाँव में उमड़ा आस्था का बड़ा सैलाब

इस घटना के बाद से गाँव में आस्था का एक बड़ा शैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में शिव भक्त अब तक उस शिवलिंग का जलाभिषेक कर चुके हैं, और यह घटना स्थानीय लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। हालांकि, जन्माष्टमी का पर्व भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वर्ष यह विवादास्पद निर्माण स्थल धार्मिक तनाव का कारण बना है।

क्षेत्र की सामाजिक सद्भावना के लिए यह महत्वपूर्ण घटना है

प्रशासन ने बताया कि इस मामले में लापरवाहियों के चलते दरोगा अरविंद सोनकर को लाइन हाजिर कर दिया गया है, मामला सेन्सटिव था फिर भी बिना बताए, गैर जनपद जौनपुर चले गए थे। स्थानीय लोगों को समझाया गया है, कि आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि धार्मिक उत्सव मनाने की परंपरा को जारी रखा जा सके। यह घटना न केवल स्थानीय समुदाय के लिए, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक सद्भावना के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी धार्मिक विवाद को सुलझाते हुए शांति और एकता को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हर समुदाय अपने-अपने त्योहार और परंपराओं का शांतिपूर्ण ढंग से आनंद उठा सके।

