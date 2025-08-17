Home > देश > Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस वजह से मच गया बवाल, मामला शांत कराने में फूल गए पुलिस के हाथ-पैर

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस वजह से मच गया बवाल, मामला शांत कराने में फूल गए पुलिस के हाथ-पैर

Uttar Pradesh News: चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के धपरी गाँव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक विवाद उत्पन्न हो गया। इंसानी आस्था और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच का यह मामला ग्रामीणों को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 17, 2025 11:13:53 IST

Uttar Pradesh News (उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस वजह से मच गया बवाल, मामला शांत कराने में फूल गए पुलिस के हाथ-पैर)
Uttar Pradesh News (उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस वजह से मच गया बवाल, मामला शांत कराने में फूल गए पुलिस के हाथ-पैर)

अवनीश तिवारी की रिपोर्ट, Uttar Pradesh News: चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के धपरी गाँव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक विवाद उत्पन्न हो गया। इंसानी आस्था और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच का यह मामला ग्रामीणों को विशेष रूप से प्रभावित कर रहा है। गाँव में स्थित एक मदरसे के निर्माण स्थल पर सावन के महीने में एक शिवलिंग मिला था, जिसके बाद से यह स्थान स्थानीय हिन्दू समुदाय के लिए श्रद्धा का प्रतीक बन गया है।

स्थानीय प्रशासन ने टेंट लगाने की कोशिशों को किया विफल

जन्माष्टमी के दिन, हिन्दू समुदाय के लोग विवादित स्थल पर पूजा-पाठ हेतु टेंट लगाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन, स्थानीय प्रशासन ने इस गतिविधि पर रोक लगा दी। उप जिलाधिकारी (SDM) अनुपम मिश्रा ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचकर टेंट लगाने की कोशिशों को विफल कर दिया। पुलिस अधीक्षक (CO) मुग़लसराय, कृष्ण मुरारी शर्मा, और एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने स्पष्ट कर दिया कि उस विवादित जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा और न ही वहाँ कोई ईट लगाई जाएगी। उन्होंने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा, “जैसे शिव लिंग रखा है, वैसे ही करें पूजा-पाठ।”

Lucknow Crime News: तेलीबाग में दर्दनाक सड़क हादसा, आरोपी वाहन चालक गिरफ्तार, जाने पूरा मामला…

गाँव में उमड़ा आस्था का बड़ा सैलाब

इस घटना के बाद से गाँव में आस्था का एक बड़ा शैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में शिव भक्त अब तक उस शिवलिंग का जलाभिषेक कर चुके हैं, और यह घटना स्थानीय लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। हालांकि, जन्माष्टमी का पर्व भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वर्ष यह विवादास्पद निर्माण स्थल धार्मिक तनाव का कारण बना है।

क्षेत्र की सामाजिक सद्भावना के लिए यह महत्वपूर्ण घटना है

प्रशासन ने बताया कि इस मामले में लापरवाहियों के चलते दरोगा अरविंद सोनकर को लाइन हाजिर कर दिया गया है, मामला सेन्सटिव था फिर भी बिना बताए, गैर जनपद जौनपुर चले गए थे। स्थानीय लोगों को समझाया गया है, कि आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि धार्मिक उत्सव मनाने की परंपरा को जारी रखा जा सके। यह घटना न केवल स्थानीय समुदाय के लिए, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक सद्भावना के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी धार्मिक विवाद को सुलझाते हुए शांति और एकता को बढ़ावा दिया जाए, ताकि हर समुदाय अपने-अपने त्योहार और परंपराओं का शांतिपूर्ण ढंग से आनंद उठा सके।

UP Political News: अखिलेश यादव भी माफियाओं का साथ दे रहे… पार्टी से निष्कासन के बाद पूजा पाल का सपा अध्यक्ष पर बड़ा हमला, सीएम…

Tags: Aligarh police station areachandauli newsuttar pradesh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बढ़ाना चाहते है आंखों की रोशनी तो खाना शुरू कर...

August 17, 2025

साबुत या फिर कुचलकर कैसे खाना चाहिए लहसुन?

August 17, 2025

आपके किचन में छिपा है दांतों के कीड़ों को खत्म...

August 16, 2025

जाने क्या है, बरसात में ज्यादा बाल धोने के नुकसान

August 16, 2025

रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से शरीर पर क्या असर होता...

August 16, 2025

रोजाना हरी मिर्च खाने से क्या होता है?

August 16, 2025
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस वजह से मच गया बवाल, मामला शांत कराने में फूल गए पुलिस के हाथ-पैर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस वजह से मच गया बवाल, मामला शांत कराने में फूल गए पुलिस के हाथ-पैर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस वजह से मच गया बवाल, मामला शांत कराने में फूल गए पुलिस के हाथ-पैर
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस वजह से मच गया बवाल, मामला शांत कराने में फूल गए पुलिस के हाथ-पैर
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस वजह से मच गया बवाल, मामला शांत कराने में फूल गए पुलिस के हाथ-पैर
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के चंदौली में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर इस वजह से मच गया बवाल, मामला शांत कराने में फूल गए पुलिस के हाथ-पैर
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?