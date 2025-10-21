Home > देश > मथुरा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, दिल्ली-आगरा रूट हुआ बाधित

Goods Train Derail in Mathura: मथुरा जिले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. आगरा-दिल्ली रेल ट्रैक पर एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे डिरेल हो गई. दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

Goods Train Derail in Mathura: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि मथुरा जिले में मंगलवार रात आगरा-दिल्ली रेल ट्रैक पर एक मालगाड़ी के करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर गए. जिसके बाद आसपास  के लोगों और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना वृंदावन रोड और जैंत स्टेशन के बीच घटित हुई है. जिसको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि मालगाड़ी के डिरेल होने से रेलवे ट्रैक बाधित हो गया. ट्रेन डिरेल होने की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

मौके पर पहुंचे रेलवे और पुलिस के अधिकारी

जैसे ही जानकारी मिली रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, मथुरा जंक्शन पर पंजाब मेल को खड़ा कर दिया गया है. साथ ही कुछ और ट्रेन को भी मथुरा जंक्शन पर ही रोक दिया गया है. ट्रेनों का संचालन रोके जाने से यात्री परेशान हो रहे हैं. मंगलवार रात करीब 9 बजे मालगाड़ी मथुरा से गुजर रही थी, तभी दिल्ली-आगरा मुख्य रेल मार्ग पर वृंदावन रोड और जैंत स्टेशन के बीच मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई. एका-एक मालगाड़ी के करीब 12 डिब्बे पलट गए. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को हादसे की जानकारी दी. पुलिस ने हादसे की जानकारी रेलवे को दी, जिसके बाद पुलिस और रेलवे की टीम मौके पर पहुंची.

दिल्ली-आगरा रूट पर ट्रेनों का संचालन रुका

फिलहाल इस रूट पर ट्रेनों के संचालन को रोक दिया गया है. मथुरा जंक्शन पर पंजाब मेल सहित अन्य सुपरफास्ट ट्रेनोंको खड़ा कर दिया गया है. करीब चार ट्रेनों को मथुरा जंक्शन पर ही रोक दिया गया है. ट्रेनों का संचालन रोके जाने से यात्री परेशान हो रहे हैं. रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की मदद के लिए स्टेशन पर हेल्प डेस्क शुरू कर दिया गया है.  वहीं रेलवे प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है कि पिछले एक घंटे से खड़ी ट्रेनों को रुक-रुक कर अगले स्टेशन के लिए रवाना किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, चार लाइन अभी भी चालू हैं, जिनसे ट्रेन को रुक-रुक कर निकाला जा रहा है.

त्योहार के चलते ट्रेनों में भारी भीड़

दिवाली और छठ की वजह से बिहार और उत्तर प्रदेश को जाने वाली ट्रेनों में इस समय भारी भीड़ देखने को मिल रही है. लोगों किसी भी तरह त्योहार के मौके पर अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. रेगुलर ट्रेनों के साथ-साथ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, जिससे रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ गई है. यात्री जल्द से जल्द अपने गंतव्य को पहुंचना चाहते हैं. ऐसे में अगर ट्रेनें लेट होती हैं तो उनको काफी परेशानी होगी. फिलहाल मथुरा स्टेशन पर यात्री रुके हुए हैं. वह ट्रैक के सही होने का इंताजर कर रहे हैं, जिससे आगे के सफर की तरफ बढ़ सकें.

एक साल पहले भी हुआ था हादसा

बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले भी इसी ट्रैक पर ऐसा ही हादसा हुआ था. मालगाड़ी ट्रैक से उतर गई थी, जिसके चलते काफी परेशानी हुई थी. उस समय रेल प्रशासन को रेलवे ट्रैक सही करने में 24 घंटे से अधिक का समय लग गया था. आज एक बार फिर उसी तरह का हादसा हुआ. आखिर ट्रेन के इस तरह से डिरेल होने की वजह क्या है, इसकी जांच की मांग मथुरा वासी कर रहे हैं.

