Uttar Pradesh: स्वतंत्रता दिवस व त्योहारों को लेकर DM-SP ने नेपाल सीमा पर किया रूट मार्च, सौहार्द बनाए रखने की अपील

संजय मिश्रा की रिपोर्ट, Uttar Pradesh: स्वतंत्रता दिवस सहित आगामी त्योहारों पर जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह ने बुधवार को भारत-नेपाल सीमा स्थित रूपईडीहा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर में स्थानीय संभ्रांतजनों और मीडिया प्रतिनिधियों से भेंटकर क्षेत्रीय स्थिति की जानकारी ली और शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की।जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ब्रहस्पतिवार दोपहर रूपईडीहा थाना पहुंचे,थाने में मौजूद क्षेत्रीय लोगों, व्यापारियों और पत्रकारों से परिचयात्मक बातचीत की।

भाईचारे और शांति

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, मोहर्रम जैसे अवसरों पर सभी नागरिक आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखें, ताकि जिले की गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बरकरार रहे। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।इसके उपरांत DM और SP ने सुरक्षा बल के जवानों के साथ रूपईडीहा कस्बे में रूट मार्च किया। मार्च का समापन भारत-नेपाल सीमा के प्रवेश द्वार पर हुआ, जहां अधिकारियों ने सीमा चौकी की स्थिति का निरीक्षण किया और जवानों से सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी ली। रूट मार्च के दौरान उन्होंने बाजार और प्रमुख मार्गों से होकर गुजरते हुए लोगों में विश्वास और सुरक्षा का संदेश दिया।सीमा क्षेत्र के दौरे के दौरान DM-SP ने एसएसबी चेकपोस्ट के निकट स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए|

Operation Sindoor के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस, एलओसी पर चौकसी चरम पर, दुश्मन की हर हरकत पर सेना की पैनी नज़र

भारत-नेपाल सीमा

फाइलेरिया उन्मूलन स्टॉल का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों से कहा कि वे मौके पर मौजूद लोगों को दवा सेवन कराएं और अभियान के महत्व के बारे में जागरूक करें।इस मौके पर उप जिलाधिकारी नानपारा लालधर यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रद्युम्न सिंह, एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट दिलीप यादव, थानाध्यक्ष रमेश सिंह रावत समेत अन्य संबंधित अधिकारी और सुरक्षा बल मौजूद रहे।अधिकारियों का कहना है कि जिले में त्योहारों के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। DM ने कहा कि प्रशासन हर परिस्थिति में जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं SP ने स्पष्ट किया कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।रूपईडीहा में किया गया यह संयुक्त रूट मार्च न केवल कानून व्यवस्था के प्रति प्रशासन की गंभीरता का संदेश देता है, बल्कि स्थानीय लोगों में भी सुरक्षा और विश्वास की भावना मजबूत करता है।

Ghaziabad News:अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच रही CM Yogi की आवाज, गाजियाबाद हुआ पानी से बेहाल