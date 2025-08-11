Crime News: पत्नी का चल रहा था अफेयर, पति ने पहले प्लास से आशिक का होंठ और दांत निकाला, फिर पेंचकस से घोंपकर की हत्या

Sambhal Crime News: उत्तर प्रदेश के संभल से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां गैरकानूनी संबंधों के चलते एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार, हत्या करने से पहले हत्यारे ने प्लास से युवक के होंठ और दांत निकाले और फिर उसके शरीर पर पेंचकस घोंप दिया। दरअसल, पूरा मामला संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र के मोहल्ला वारिसनगर का है। यहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अवैध संबंधों के चलते दंपत्ति ने योजना बनाकर युवक को अपने घर बुलाया। इसके बाद युवक के होंठ और दांत प्लास से नोच लिए गए और उसके शरीर पर पेंचकस से वार कर बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई।

मृतक के परिजनों ने क्या कहा?

हालांकि, मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक लाखों रुपये उधार लिए पैसे मांगने गया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी दंपत्ति को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, गैरकानूनी संबंधों के चलते अनीस उर्फ समीर (30) नामक आरोपी दंपत्ति आधी रात को उनके घर गए और उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्यारों ने उसके शरीर पर पेंचकस से वार किए और प्लास से उसके होंठ और दांत नोच लिए। पुलिस से मिली जानकारी, युवक पड़ोस की एक लड़की का यौन शोषण करता था और उसे ब्लैकमेल करता था।

इधर, मृतक के परिजनों का कहना है कि बीते शनिवार रात अनीस घर के बरामदे में सो रहा था। रात करीब 1 बजे उसके दोस्त ने फोन करके अनीस के बारे में पूछा। इसके बाद जब उन्होंने अनीस की चादर उठाकर उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। अनीस बुरी तरह घायल था। उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। मरणासन्न हालत में परिजन अनीस को थाने ले गए। जहाँ इलाज शुरू होने से पहले ही अनीस की मौत हो गई।

मरने से पहले युवक ने बताई थी ये बात

मृतक के परिजनों ने बताया कि मरने से पहले अनीस ने बताया था कि पड़ोस की अशर्फी गली में रहने वाले दंपत्ति ने उसे फोन करके बुलाया और पीटा। वहीं, इस हत्याकांड को प्रेम प्रसंग में रंगे हाथ पकड़े जाने की चर्चाएँ भी तेज है। बताया जा रहा है कि युवक बीती रात एक विवाहिता से मिलने गया था, जहाँ पति ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल, घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएँ शुरू हो गई हैं।

एएसपी ने क्या कहा?

वहीं, रविवार सुबह एएसपी उत्तरी राजेश कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुँचे और घटना की जानकारी ली। एएसपी ने बताया कि अनीस के हत्या की आरोपी महिला से पिछले तीन साल से गैरकानूनी संबंध बना रहे थे और वह महिला को ब्लैकमेल भी कर रहा था। इस वजह से इलाके में दंपत्ति की बदनामी हो रही थी।

दंपत्ति ने अनीस की हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में आरोपी दंपत्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही, आरोपियों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।