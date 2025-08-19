Uttar Pradesh:  अमरोहा में गालीबाज महक-परी के हंगामे का मामला, अब सोशल मीडिया पर वीडियो कर दी सफाई बोलीं, लड़के फोटो ले रहे थे, बचने के लिए भागे

अरूण चाहल की रिपोर्ट, Uttar Pradesh: अमरोहा जिले के जोया कस्बे में मेला देखने गई यूट्यूबर महक परी दोनों बहनो के साथ युवकों ने की छेड़छाड़, युवकों से बचकर भागी महक परी को युवाओं ने एक होटल के पास घेरा , महक परी की युवकों से हुई नोक झोंक, महक परी ने कहा हम चाहते तो कर सकते थे युवाओं के खिलाफ कार्रवाई, हमारे खिलाफ जो फर्जी बातें उड़ाई जा रही हैं वो पूरी तरह निराधार। अमरोहा जनपद के जोया कस्बे में रविवार देर शाम मेला देखने पहुंकी यू ट्यूबर महक परी तो मनचले युवाओं ने उनके साथ शुरू कर दी उसके बाद महक परी किसी तरह मेले से भाग और अपनी गाड़ी में बैठ गए

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जब उनकी गाड़ी थोड़ा आगे होटल के पास पहुंची तो उनकी गाड़ी की टक्कर एक बाइक से हो गई जिसके बाद युवाओं ने घेर लिया और मैं परी के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया इस मामले का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जो काफी ज्यादा ट्रेंड हो रहा है आज महक परिणाम अपना एक वीडियो फिर वायरल किया है जिसमें उन्होंने पूरी बात बताइ है उनका कहना है कि वह मेला देखने गई थी तभी उनके साथ मनचले लड़कों ने छेड़छाड़ की वहां से कर में बैठकर भाग तो उन्हें एक होटल के पास ही लिया जहां पर उनके साथ बदतमीज की गई उन्होंने कहा कि वह चाहती तो मुकदमा दर्ज कर सकती थी पर उन्होंने यह सोचा कि स्थान के मामले होते रहते हैं इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की मगर उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक बातें डाली जा रहे हैं वह गलत है इसलिए उन्होंने अपना बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस मामले मे सीओ सिटी शक्ति सिंह ने बताया है कि इस मामले मे किसी ओर से कोतवाली में कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया है।

जाने पूरी मामला

वहीं संभल में 13 जुलाई की दोपहर मंसूरपुर चौकी प्रभारी मोहित चौधरी शाहबाजपुर कला गांव में गश्त पर पहुंचे। वहां एक जगह भीड़ लगी थी। उन्होंने ग्रामीणों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि गांव की दो युवतियां ‘महक परी नाम की इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील वीडियो पोस्ट करती हैं। इसका बच्चों और महिलाओं पर बुरा असर पड़ रहा। पुलिस जांच में पता चला कि शाहबाजपुर कला गांव में रहने वाली मेहरुल निशा उर्फ परी, उसकी छोटी बहन महक के अलावा अमरोहा की हिना और जर्रार आलम अश्लील रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। SI मोहित चौधरी ने चारों के खिलाफ 13 जुलाई को ही असमोली थाने में FIR दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही दोनों बहनें फरार हो गईं। 15 जुलाई को पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद चंदौसी कोर्ट में पेश किया, जहां जस्टिस आदित्य सिंह ने चारों को जमानत दे दी|

