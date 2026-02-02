पीएम मोदी-ट्रंप के बीच हुई बातचीत, यूएस ने भारत पर लगाए टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया ;रूसी तेल को लेकर जानें क्या हुई डील?

PM Modi Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील की घोषणा की. इस समझौते के तहत, अमेरिका भारत पर टैरिफ 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा. ट्रंप ने कहा कि इसके बदले में, भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है, और 500 बिलियन डॉलर की अमेरिकी एनर्जी और टेक खरीदेगा.

पीएम मोदी और ट्रंप की हुई बात!

यह तब हुआ जब भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है. सर्जियो गोर ने पोस्ट में कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री मोदी से बात की है. जुड़े रहें…”

बातचीत के बारे में, ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी से बात करना “एक सम्मान” था, और उन्हें अपने “सबसे अच्छे दोस्तों” में से एक बताया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, “वह मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. हमने कई चीजों के बारे में बात की, जिसमें ट्रेड, और रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करना शामिल है.”

भारत सरकार की तरफ से नहीं आया अभी कोई बयान

नई दिल्ली ने अभी तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है. सर्जियो गोर की टिप्पणी ट्रंप द्वारा भारत और पीएम मोदी के संबंध में ट्रुथ सोशल पर पोस्ट शेयर करने के एक घंटे बाद आई. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंडिया गेट की एक तस्वीर पोस्ट की. “भारत का खूबसूरत विजय मेहराब. हमारा इनमें से सबसे महान होगा!”

एक और पोस्ट में, ट्रंप ने एक मैगज़ीन कवर पर पीएम मोदी और अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उन्हें “साल 2025 के न्यूज़मेकर्स” कहा गया था.

एस जयशंकर ने अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा पर

यह तब हुआ जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की तीन दिवसीय यात्रा शुरू की. विदेश मंत्री महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन पर मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका में हैं.

टैरिफ के चलते भारत-अमेरिकी संबंधों में आई खटास