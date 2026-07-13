नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, कर रहा था ये काम; पुलिस के खुलासे के बाद सब दंग

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल बॉर्डर से एक अमेरिकी नागरिक को बिना डॉक्यूमेंट्स के यात्रा करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत-नेपाल बॉर्डर पर सोनौली के पास से एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया, जिसने खुद को कैलिफ़ोर्निया का जॉर्डन ब्राउन बताया.

नहीं मिले पहचान कन्फर्म करने वाले डॉक्यूमेंट्स

सीएनएन न्यूज 18 के मुताबिक, ब्राउन को बाउंड्री पिलर 516 के पास से तब पकड़ा गया जब वह बिना वीजा के भारत से नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था. जब उसे शुरू में रोका गया तो ब्राउन ने भागने की कोशिश की. चेकिंग के दौरान उसके पास से 31,460 रुपये कैश और दो मोबाइल फोन मिले, लेकिन उसकी पहचान कन्फर्म करने वाले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले.

तस्वीरों में उसे सुरक्षाकर्मी आधे नंगे हालत में ले जाते हुए दिख रहे थे. यह घटना तब हुई जब अधिकारियों ने एक अमेरिकी नागरिक और छह यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया था और उन पर भारत-म्यांमार रूट से ड्रोन वॉरफेयर में भारत विरोधी हथियारबंद ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया था. उस समय सरकारी मीडिया ने इन गिरफ्तारियों को कथित तौर पर बढ़ते विदेशी सपोर्टेड टेरर नेक्सस से जोड़ा था, जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी, गैर-कानूनी घुसपैठ और ड्रोन से बढ़ते खतरों को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई थीं.

#WATCH | Maharajganj, UP: An American citizen, identified as Jordan Brown from California, was arrested by the Sashastra Seema Bal (SSB) near the Sonauli India-Nepal border on July 11. (Source: Police Media Cell) pic.twitter.com/RjV1Lwxl0o — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 13, 2026

बिना वीजा के नेपाल जा सकते हैं भारतीय

ANI ने सोमवार को महाराजगंज के सोनौली में कोतवाल पुलिस स्टेशन पर ब्राउन को पुलिसवालों द्वारा ले जाते हुए एक वीडियो शेयर किया. हालांकि भारत-नेपाल बॉर्डर दोनों देशों के नागरिकों के लिए खुला है, और उन्हें किसी भी देश में आने-जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सभी देशों के नागरिकों को बॉर्डर पार करने और किसी भी देश में आने-जाने के लिए वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या ऑथराइज़ेशन की ज़रूरत होती है.

अभी यह साफ़ नहीं है कि ब्राउन पर क्या आरोप लगाया गया है. यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र सरकार सुरक्षित बॉर्डर और गैर-कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए एक कैंपेन चला रही है.