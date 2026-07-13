Home > देश > नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, कर रहा था ये काम; पुलिस के खुलासे के बाद सब दंग

नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, कर रहा था ये काम; पुलिस के खुलासे के बाद सब दंग

US National Jordan brown Detained: सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत-नेपाल बॉर्डर पर सोनौली के पास से एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया, जिसने खुद को कैलिफ़ोर्निया का जॉर्डन ब्राउन बताया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 13, 2026 5:49:23 PM IST

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल बॉर्डर से अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल बॉर्डर से अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार


उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल बॉर्डर से एक अमेरिकी नागरिक को बिना डॉक्यूमेंट्स के यात्रा करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत-नेपाल बॉर्डर पर सोनौली के पास से एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया, जिसने खुद को कैलिफ़ोर्निया का जॉर्डन ब्राउन बताया.

नहीं मिले पहचान कन्फर्म करने वाले डॉक्यूमेंट्स

सीएनएन न्यूज 18 के मुताबिक, ब्राउन को बाउंड्री पिलर 516 के पास से तब पकड़ा गया जब वह बिना वीजा के भारत से नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था. जब उसे शुरू में रोका गया तो ब्राउन ने भागने की कोशिश की. चेकिंग के दौरान उसके पास से 31,460 रुपये कैश और दो मोबाइल फोन मिले, लेकिन उसकी पहचान कन्फर्म करने वाले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले.

You Might Be Interested In

तस्वीरों में उसे सुरक्षाकर्मी आधे नंगे हालत में ले जाते हुए दिख रहे थे. यह घटना तब हुई जब अधिकारियों ने एक अमेरिकी नागरिक और छह यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया था और उन पर भारत-म्यांमार रूट से ड्रोन वॉरफेयर में भारत विरोधी हथियारबंद ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया था. उस समय सरकारी मीडिया ने इन गिरफ्तारियों को कथित तौर पर बढ़ते विदेशी सपोर्टेड टेरर नेक्सस से जोड़ा था, जिससे बॉर्डर सिक्योरिटी, गैर-कानूनी घुसपैठ और ड्रोन से बढ़ते खतरों को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई थीं.

बिना वीजा के नेपाल जा सकते हैं भारतीय

ANI ने सोमवार को महाराजगंज के सोनौली में कोतवाल पुलिस स्टेशन पर ब्राउन को पुलिसवालों द्वारा ले जाते हुए एक वीडियो शेयर किया. हालांकि भारत-नेपाल बॉर्डर दोनों देशों के नागरिकों के लिए खुला है, और उन्हें किसी भी देश में आने-जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी सभी देशों के नागरिकों को बॉर्डर पार करने और किसी भी देश में आने-जाने के लिए वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या ऑथराइज़ेशन की ज़रूरत होती है.

अभी यह साफ़ नहीं है कि ब्राउन पर क्या आरोप लगाया गया है. यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है जब केंद्र सरकार सुरक्षित बॉर्डर और गैर-कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए एक कैंपेन चला रही है.

Tags: Jordan brown
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026

किन लोगों को टमाटर नहीं खाना चाहिए?

July 12, 2026

रसोई में कॉकरोच ने कर दिया है परेशान, अपनाएं ये...

July 12, 2026

T20I में भारत को किसने सबसे ज्यादा बार हराया? ऑस्ट्रेलिया...

July 12, 2026

कहां घूम रही सारा अली खान?

July 12, 2026
नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, कर रहा था ये काम; पुलिस के खुलासे के बाद सब दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, कर रहा था ये काम; पुलिस के खुलासे के बाद सब दंग
नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, कर रहा था ये काम; पुलिस के खुलासे के बाद सब दंग
नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, कर रहा था ये काम; पुलिस के खुलासे के बाद सब दंग
नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, कर रहा था ये काम; पुलिस के खुलासे के बाद सब दंग