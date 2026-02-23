India travel advisory Iran: ईरान से भारतीयों को क्यों कहा गया तुरंत लौटने को? दूतावास ने जारी की ये एडवाइजरी

India travel advisory Iran: ईरान और अमेरिका के बीच तेजी से बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रों, व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों सहित सभी भारतीय नागरिकों को बिना देरी उपलब्ध साधनों से ईरान छोड़ने की सलाह दी है. संभावित संघर्ष की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने हालात पर करीबी नजर रखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने और दूतावास के संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं.

एडवाइजरी के प्रमुख बिंदु

दूतावास ने कहा है कि ईरान में तेजी से बदलती परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नागरिक बिना देरी किए देश छोड़ दें. सभी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों से अपने पासपोर्ट, पहचान पत्र और अन्य जरूरी यात्रा दस्तावेज हमेशा तैयार रखने को कहा गया है. किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास से संपर्क करने की अपील की गई है. साथ ही, नागरिकों को विरोध-प्रदर्शन वाले इलाकों से दूर रहने और स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

क्यों बढ़ी चिंता?

यह एडवाइजरी ईरान में हालिया छात्र प्रदर्शनों, कुछ विश्वविद्यालय परिसरों में हिंसक झड़पों और अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बाद जारी की गई है. अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाते हुए दो एयरक्राफ्ट कैरियर और F-16, F-15E तथा F-22 जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती की है. ट्रंप प्रशासन ने ईरान को परमाणु समझौते को लेकर 10 से 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. दूसरी ओर, ईरान ने किसी भी हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है. दोनों देशों के बीच 26 फरवरी को ओमान की मध्यस्थता में बातचीत प्रस्तावित है, लेकिन हालात अब भी अनिश्चित बने हुए हैं.

पहले भी जारी हो चुकी है चेतावनी

इससे पहले 5 जनवरी और 14 जनवरी 2026 को भी एडवाइजरी जारी कर गैर-जरूरी यात्रा से बचने और सतर्क रहने को कहा गया था. फिलहाल ईरान में लगभग 9,000 से 10,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या छात्रों और व्यापारियों की है.

विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया

विदेश मंत्रालय पहले ही ईरान की यात्रा को ‘अनिवार्य न होने तक’ टालने की सलाह दे चुका है. दूतावास ने भारतीयों से संपर्क में रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सूचना देने को कहा है. अभी तक किसी बड़े स्तर के निकासी अभियान की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. ताजा एडवाइजरी उन भारतीयों के लिए खास तौर पर अहम है जो ईरान में पढ़ाई, व्यापार या तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से मौजूद हैं. सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और दूतावास के निर्देशों का पालन करें.