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US एम्बेसडर सर्जियो गोर का कश्मीर दौरा क्यों है खास? सीएम उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात; भारत को लेकर दिया बड़ा बयान

Sergio Gor Kashmir Visit: US एम्बेसडर सर्जियो गोर ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर का दौरा किया. इस दौरे के दौरान वे श्रीनगर भी गए. कश्मीर पहुंचने पर सर्जियो गोर ने एक अहम बयान दिया.

By: Shristi S | Published: August 19, 2026 5:19:00 PM IST

US एम्बेसडर सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की
US एम्बेसडर सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की


Sergio Gor Meets Omar Abdullah: US एम्बेसडर सर्जियो गोर ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर का दौरा किया. इस दौरे के दौरान वे श्रीनगर भी गए. कश्मीर पहुंचने पर सर्जियो गोर ने एक अहम बयान दिया. उन्होंने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है.

US एम्बेसडर के इस बयान को भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख का मजबूत समर्थन माना जा रहा है. खास बात यह है कि आर्टिकल 370 हटने और हाल के सुरक्षा घटनाक्रमों के बाद यह किसी US एम्बेसडर का कश्मीर का पहला दौरा है. श्रीनगर पहुंचने के बाद US एम्बेसडर सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की. इस हाई-लेवल मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की.

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सर्जियो गोर ने सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ मीटिंग की फोटो शेयर की

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी शेयर करते हुए सर्जियो गोर ने बताया कि मीटिंग का मुख्य फोकस कश्मीर के विकास और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर था. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप को और मजबूत करने के नए मौकों पर भी चर्चा हुई.

श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिलने के बाद, US एम्बेसडर सर्जियो गोर ने कहा यहां आकर बहुत अच्छा लगा. यह भारत का एक अहम हिस्सा है. मैं यहां पहली बार आया हूं. यह जगह बहुत खूबसूरत है. मैं यहां आकर और इस जगह को देखकर बहुत उत्साहित हूं. हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही. आगे भी बातचीत होगी जिसे हम वाशिंगटन और दिल्ली ले जाएंगे. लेकिन यह मीटिंग बहुत गर्मजोशी और दोस्ताना रही, और हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं.

डिप्लोमैटिक तौर पर अहम US एम्बेसडर का दौरा

US एम्बेसडर का यह दौरा डिप्लोमैटिक तौर पर अहम माना जा रहा है. यह 15 साल से ज़्यादा समय में किसी मौजूदा US एम्बेसडर और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के बीच पहली सीधी मीटिंग है. इससे पहले, 2011 में, उस समय के US एम्बेसडर टिमोथी रोमर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी. यह 2018 के बाद किसी US एम्बेसडर का कश्मीर का पहला इंडिपेंडेंट दौरा भी है. इस दौरे के बाद, US एम्बेसडर लद्दाख जाएंगे.

वॉशिंगटन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा- उमर अब्दुल्ला

हालांकि इस US विज़िट ने डिप्लोमैटिक सर्कल में काफी चर्चा पैदा की है, लेकिन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया है. मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि वॉशिंगटन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. उन्होंने यह भी साफ किया कि वे US एम्बेसडर के पास कोई शिकायत नहीं करेंगे. उनका मानना ​​है कि लोकल प्रॉब्लम देश के अंदर ही सॉल्व हो जाएंगी.

काउंटर-टेररिज्म और सिक्योरिटी मामलों पर कोऑपरेशन

यह पूरा विज़िट ऐसे समय में हो रहा है जब इंडिया और US के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गहरी हो रही है. काउंटर-टेररिज्म और सिक्योरिटी मामलों पर दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन लगातार बढ़ रहा है.

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले सर्जियो गोर इस विज़िट के दौरान लोकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव से भी बातचीत कर सकते हैं. हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि यह विज़िट दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक रिलेशन को एक नई दिशा देगी.

Tags: jammu kashmiromar abdullahSergio gor
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