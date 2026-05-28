Home > देश > उर्दू अदब का चमकता सितारा बुझा, बशीर बद्र का 91 की उम्र में निधन; लंबे समय से थे बीमार

उर्दू अदब का चमकता सितारा बुझा, बशीर बद्र का 91 की उम्र में निधन; लंबे समय से थे बीमार

Bashir Badr Death: कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता... कहने वाले मशहूर उर्दू के शायर बशीर बद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 28, 2026 3:13:31 PM IST

बशीर बद्र का 91 वर्ष की उम्र में हुआ निधन
बशीर बद्र का 91 वर्ष की उम्र में हुआ निधन


Bashir Badr Death: प्रसिद्ध उर्दू कवि, आधुनिक गज़ल के उस्ताद और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. बशीर बदर का आज यानी 28 मई को भोपाल में लंबी बीमारी के बाद 91 साल में निधन हो गया. इस खबर ने दुनिया भर में उनके लाखों प्रशंसकों को दुखी कर दिया है. उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है और साहित्यिक जगत में एक खालीपन सा हो गया है. उनके शब्दों ने प्रेम, एकांत, तड़प और जीवन के मौन घावों को अभिव्यक्त किया था. वो अब इस दुनिया में तो नहीं हैं, लेकिन उनके शब्द सदा के लिए अमर हो गए. 

अयोध्या में हुआ था जन्म

डॉ. बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी, 1935 को अयोध्या में हुआ था. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीए, एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. शायर ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में अपना शैक्षणिक करियर शुरू किया और बाद में लगभग 17 वर्षों तक मेरठ कॉलेज में लेक्चरर और उर्दू विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया.

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कई भाषाओं के ज्ञानी थे

बशीर बद्र उर्दू, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते थे. उन्होंने मात्र सात वर्ष की आयु में कविता लिखना शुरू किया था.  धीरे-धीरे वह साहित्य की दुनिया के महारथी बन गए. उनकी कविता में भावनात्मक गहराई और अभिव्यक्ति की सरलता का अद्भुत संयोजन था, जिससे उर्दू कविता आम पाठक के लिए सुलभ हो गई.

डॉ. बशीर बद्र ने उर्दू कविता के सात से अधिक और हिंदी में एक कविता संग्रह लिखा. उनके प्रसिद्ध गज़ल संग्रहों में इकाई , छवि , आमद , आहट , आस और कुल्लियाते बशीर बद्र शामिल हैं. उनकी साहित्यिक आलोचना कृतियां, आज़ादी के बाद उर्दू गज़लों का तनक़ीदी मुताला और बिस्वीं सदी में गज़ल , को उर्दू साहित्यिक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है.

कई सम्मान मिले थे

डॉ. बशीर बद्र को अपने जीवन में कई बड़े सम्मान मिले थे. उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था. इसके अलावा उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने उन्हें चार बार और बिहार उर्दू अकादमी ने एक बार सम्मान दिया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें मीर अकादमी पुरस्कार और न्यूयॉर्क में “Poet of the Year 1980” अवॉर्ड मिला था. 

यह खबर भी पढ़ें: दिल्ली से त्रिपुरा तक BJP में बड़ा उलटफेर, 4 नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित, इन योद्धाओं को सौंपी कमान

Tags: bashir badrbashir badr death
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