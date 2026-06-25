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राजधानी एक्सप्रेस की वेज बिरयानी में मरी हुई मक्खी मिलने से मचा हड़कंप, IRCTC का बड़ा एक्शन 1 लाख का जुर्माने के साथ लाइसेंस भी किया रद्द

Delhi News: राजधानी एक्सप्रेस में परोसी गई वेज बिरयानी में मरी हुई मक्खी मिलने के मामले में IRCTC ने सख्त कार्रवाई की है. यात्री की शिकायत और जांच के बाद संबंधित केटरिंग फर्म पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 25, 2026 4:48:32 PM IST

राजधानी एक्सप्रेस की वेज बिरयानी में मरी हुई मक्खी मिलने से मचा हड़कंप
राजधानी एक्सप्रेस की वेज बिरयानी में मरी हुई मक्खी मिलने से मचा हड़कंप


Delhi News: राजधानी एक्सप्रेस में परोसी गई वेज बिरयानी में मरी हुई मक्खी मिलने के मामले में IRCTC ने सख्त कार्रवाई की है. यात्री की शिकायत और जांच के बाद संबंधित केटरिंग फर्म पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है.
बताया जा रहा है कि यात्री ने भोजन में मक्खी मिलने की तस्वीर और शिकायत अधिकारियों को भेजी थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई गई, जिसमें खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों में लापरवाही सामने आई. इसके बाद IRCTC ने संबंधित सेवा प्रदाता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की.

यात्री की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, यह घटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस की है. पीड़ित यात्री के वेज बिरयानी का ऑर्डर देने के बाद जैसे ही यात्री ने बिरयानी खाना शुरु किया, तो उसमें मरी हुई मक्खी दिखाई दी. यात्री ने न केवल खाने में मक्खी होने की बात कही, बल्कि भोजन की बेहद खराब गुणवत्ता (Quality) को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. मक्खी मिलने की शिकायत मिलते ही ट्रेन कैप्टन और केटरिंग ऑन-बोर्ड प्रबंधन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. रेलवे स्टाफ ने अपनी इस बड़ी लापरवाही के लिए यात्री से हाथ जोड़कर माफी मांगी. स्टाफ ने यात्री को तुरंत दूसरी वेज बिरयानी देने की पेशकश भी की. हालांकि यात्री ने इसे स्वीकार नहीं किया. यात्री ने इस पूरी घटना की आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई.

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1 लाख का जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने का नोटिस

यात्री की शिकायत को आईआरसीटीसी (IRCTC) ने गंभीरता से लिया. आईआरसीटीसी ने संबंधित केटरिंग फर्म ‘आराहा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड’ पर तत्काल प्रभाव से 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) जारी कर पूछा कि इस गंभीर लापरवाही के लिए क्यों न उनका केटरिंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाए. अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Tags: delhi newsindian railwayIRCTC
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