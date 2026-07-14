नाकाबिलों के इश्क ने छीनी मां की सांसे, प्रेमी जोड़े के फरार होने पर हुआ भारी बवाल; मां ने की खुद़कुश़ी!

Gujarat News: गुजरात के साबरकांठा जिले के वसई गांव में प्रेम संबंध के चलते एक युवक और युवती के घर से भागने के बाद विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि युवती के परिजनों ने युवक के घर में तोड़फोड़ और मारपीट की.

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इसके बाद कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान युवक की मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. गुजरात के साबरकांठा जिले के इडर तहसील स्थित वसई गांव में प्रेम संबंध को लेकर शुरू हुआ विवाद एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया. यहां एक युवक और युवती के घर फरार होने के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि कथित तौर पर युवक की मां ने मानसिक तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

20 से अधिक लोगों को लिया हिरासत में

पुलिस के मुताबिक वसई गांव निवासी मयूर जगदीश, परमार का बड़ा भाई पड़ोसी मुदेती गांव की एक युवती के साथ प्रेम संबंध में घर छोड़कर चला गया. बताया जा रहा हैं कि दोनों एक ही समुदाय से हैं. युवक के फरार होने से नाराज युवती के परिजन वसई गांव पहुंचे और उसके घर में तोड़फोड़ करने के साथ परिवार के लोगों से मारपीट की.

पीड़ित परिवार की शिकायत पर इडर पुलिस स्टेशन में 21 लोगों के खिलाफ दंगा, मारपीट और तोड़फोड़ समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया हैअन्य की तलाश जारी है.

आशिक जोड़े की तलाश में जुटी पुलिस

परिजनों का दावा है कि लगातार दबाव और अपमान से आहत होकर महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इडर के डीवाईएसपी स्मित गोहिल ने बताया कि घटना को लेकर दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. पहली शिकायत में 21 लोगों के खिलाफ दंगा और तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी शिकायत आत्महत्या के के लिए कथित उकसावे से जुड़ी है.

इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि फरार प्रेमी जोड़े की तलाश भी जारी है. पूरे मामले की जांच के बाद ही घटनाक्रम की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.