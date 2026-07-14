Home > गुजरात > नाकाबिलों के इश्क ने छीनी मां की सांसे, प्रेमी जोड़े के फरार होने पर हुआ भारी बवाल; मां ने की खुद़कुश़ी!

नाकाबिलों के इश्क ने छीनी मां की सांसे, प्रेमी जोड़े के फरार होने पर हुआ भारी बवाल; मां ने की खुद़कुश़ी!

गुजरात के साबरकांठा जिले के वसई गांव में प्रेम संबंध के चलते एक युवक और युवती के घर से भागने के बाद विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि युवती के परिजनों ने युवक के घर में तोड़फोड़ और मारपीट की.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: July 14, 2026 5:56:09 PM IST

बेटे की आशिकी ने ली मां की जान
बेटे की आशिकी ने ली मां की जान


Gujarat News: गुजरात के साबरकांठा जिले के वसई गांव में प्रेम संबंध के चलते एक युवक और युवती के घर से भागने के बाद विवाद हिंसक हो गया. आरोप है कि युवती के परिजनों ने युवक के घर में तोड़फोड़ और मारपीट की. 

       तूने इश्क की खातिर जन्नत ही नीलाम कर दी,
     मिटा कर माँ का वजूद, खुद की ही शाम कर दी

You Might Be Interested In

इसके बाद कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान युवक की मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. गुजरात के साबरकांठा जिले के इडर तहसील स्थित वसई गांव में प्रेम संबंध को लेकर शुरू हुआ विवाद एक दर्दनाक मोड़ पर पहुंच गया. यहां एक युवक और युवती के घर फरार होने के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि कथित तौर पर युवक की मां ने मानसिक तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. 

20 से अधिक लोगों को लिया हिरासत में

पुलिस के मुताबिक वसई गांव निवासी मयूर जगदीश, परमार का बड़ा भाई पड़ोसी मुदेती गांव की एक युवती के साथ प्रेम संबंध में घर छोड़कर चला गया. बताया जा रहा हैं कि दोनों एक ही समुदाय से हैं. युवक के फरार होने से नाराज युवती के परिजन वसई गांव पहुंचे और उसके घर में तोड़फोड़ करने के साथ परिवार के लोगों से मारपीट की.

पीड़ित परिवार की शिकायत पर इडर पुलिस स्टेशन में 21 लोगों के खिलाफ दंगा, मारपीट और तोड़फोड़ समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को हिरासत में ले लिया हैअन्य की तलाश जारी है.  

आशिक जोड़े की तलाश में जुटी पुलिस

परिजनों का दावा है कि लगातार दबाव और अपमान से आहत होकर महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इडर के डीवाईएसपी स्मित गोहिल ने बताया कि घटना को लेकर दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं. पहली शिकायत में 21 लोगों के खिलाफ दंगा और तोड़फोड़ का मामला दर्ज किया गया है, जबकि दूसरी शिकायत आत्महत्या के के लिए कथित उकसावे से जुड़ी है.

इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि फरार प्रेमी जोड़े की तलाश भी जारी है. पूरे मामले की जांच के बाद ही घटनाक्रम की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.

Tags: Gujarat newssabarkantha jilla
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सावन में हरी चूड़ियां क्यों पहनती हैं महिलाएं?

July 14, 2026

कचरा नहीं खजाना हैं इन 5 सब्जियों के छिलके!

July 14, 2026

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?

July 13, 2026

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026
नाकाबिलों के इश्क ने छीनी मां की सांसे, प्रेमी जोड़े के फरार होने पर हुआ भारी बवाल; मां ने की खुद़कुश़ी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

नाकाबिलों के इश्क ने छीनी मां की सांसे, प्रेमी जोड़े के फरार होने पर हुआ भारी बवाल; मां ने की खुद़कुश़ी!
नाकाबिलों के इश्क ने छीनी मां की सांसे, प्रेमी जोड़े के फरार होने पर हुआ भारी बवाल; मां ने की खुद़कुश़ी!
नाकाबिलों के इश्क ने छीनी मां की सांसे, प्रेमी जोड़े के फरार होने पर हुआ भारी बवाल; मां ने की खुद़कुश़ी!
नाकाबिलों के इश्क ने छीनी मां की सांसे, प्रेमी जोड़े के फरार होने पर हुआ भारी बवाल; मां ने की खुद़कुश़ी!