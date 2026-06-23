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कॉपी दोबारा चेक हुई तो मिले 500 में 500 नंबर, झारखंड की अवनी बनीं नेशनल टॉपर

Jharkhand News: झारखंड के रांची की छात्रा अवनी केजरीवाल ने CBSE कक्षा 12 (कॉमर्स) परीक्षा 2026 में एक अनोखी मिसाल पेश की है. प्रारंभिक परिणाम में उन्हें लगभग 95.2% अंक मिले थे, लेकिन अपने प्रदर्शन पर भरोसा होने के कारण उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) प्रक्रिया अपनाई.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 23, 2026 12:56:49 PM IST

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Jharkhand News: झारखंड के रांची की छात्रा अवनी केजरीवाल ने CBSE कक्षा 12 (कॉमर्स) परीक्षा 2026 में एक अनोखी मिसाल पेश की है. प्रारंभिक परिणाम में उन्हें लगभग 95.2% अंक मिले थे, लेकिन अपने प्रदर्शन पर भरोसा होने के कारण उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) प्रक्रिया अपनाई.
पुनर्मूल्यांकन के बाद उनके अंकों में 24 अंकों की बढ़ोतरी हुई और उनका कुल स्कोर बढ़कर 500 में से 500 हो गया. इस शानदार उपलब्धि के साथ अवनी देश की शीर्ष कॉमर्स विद्यार्थियों में शामिल हो गईं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर टॉपर के रूप में देखा जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, सीबीएसई ने 21 जून तक 87 फीसदी स्टूडेंट्स के रिजल्ट घोषित किए हैं. स्टूडेंट्स ने रिजल्ट के बाद की इन सेवाओं के लिए अप्लाई किया था, वे DigiLocker के ऑफिशियल रिजल्ट पोर्टल पर अपना अपडेटेड स्टेटस देख सकते हैं.

पुनर्मूल्यांकन के बाद नंबरों में हुआ इजाफा

ज्ञात हो कि,परीक्षा में कम अंक आने या फेल होने पर, जब छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका (copy) की दोबारा जांच या मूल्यांकन करवाते हैं, तो इसे ‘Re-evaluation’ (पुनर्मूल्यांकन) कहा जाता है.
छात्रा को अंग्रजी में 19 अंको का इजाफा हुआ. छात्रा अवनी ने बताया कि अंग्रेजी उसका मनपसंद विषय है. और आशा के विपरीत नंबर न आने पर ‘Re-evaluation’ ही एकमात्र जरिया था. जिससे नंबरो में बढ़ोतरी हो सकती थी. इसके आलावा बिजनेस स्टडीज में भी 5 अंको की बढ़ोतरी हुई. अवनी ने बताया कि 3 विषयों में पहले ही 100 नंबर आए थे. और अब 5 विषयों में 100 नंबर प्राप्त करके बहुत अच्छा लग रहा है. सभी बहुत खुश है.

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व्यवसाय प्रबंधन (Business Management)में बनाना चाहती है करियर

छात्रा से जब यह पूछा गया कि वो अपना करियर किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है, तो अवनी ने कहा Business Management का विषय अपने भविष्य के निर्माण के लिए चुनना चाहती है. बता दें कि बिज़नेस मैनेजमेंट (Business Management), जिसे हिंदी में ‘व्यवसाय प्रबंधन’ कहा जाता है, किसी कंपनी या संस्था के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए उसके संसाधनों (लोग, धन, तकनीक और समय) की योजना बनाने, उन्हें व्यवस्थित करने, नेतृत्व करने और नियंत्रित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है. 
छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना करते है. ताकि वो अपने देश और माता-पिता की आशाओं पर खरा उतर सकें. 

Tags: Jharkhand NewsRe-evaluation
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