Voter List Update: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हुई जारी! जानिए किन राज्यों में और कैसे देखें नाम

Voter List Update: चुनाव आयोग मंगलवार को मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया है. यह प्रक्रिया कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभ्यास का हिस्सा है.

चुनाव आयोग ने केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का शेड्यूल रिवाइज किया था. जिसमें 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग तारीख तय की गई थी. यह फैसला संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध के बाद लिया गया था. जिसका मकसद ज़्यादा सटीक और अपडेटेड वोटर डेटाबेस सुनिश्चित करना था.

स्पेशियल इंटेंसिव रिवीजन क्यों किया जा रहा है?

वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एक देशव्यापी प्रक्रिया है जिसका मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है. इस अभ्यास में डुप्लीकेट फर्जी और अयोग्य एंट्री को हटाने पर ध्यान दिया जाता है. जिसमें मृत वोटर के नाम या जिन्होंने अपना पता बदल लिया है. उनके नाम शामिल है. इसका मकसद यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी योग्य नागरिकों को लिस्ट में शामिल किया जाए, जिससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़े और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हों.

वोटर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं?

23 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद वोटर अपने डिटेल्स ऑनलाइन वेरिफाई कर पाएंगे. अपना स्टेटस चेक करने के लिए नागरिकों को ऑफिशियल वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना होगा और होमपेज के ऊपरी दाएं कोने में उपलब्ध ‘ई-रोल में अपना नाम खोजें’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. वोटर अपने EPIC नंबर (वोटर ID नंबर) या पर्सनल डिटेल्स का इस्तेमाल करके ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपनी एंट्री चेक कर सकते है. चुनाव आयोग ने नए वोटरों को भी सलाह दी है कि वे फाइनल लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने के लिए ज़रूरी घोषणा के साथ फॉर्म 6 भरें. यह फॉर्म अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को जमा किया जा सकता है या ECINet ऐप और वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भरा जा सकता है.

इसके अलावा वोटर अपने सबमिट किए गए SIR फॉर्म का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते है. voters.eci.gov.in पोर्टल पर लॉग इन करके और एन्यूमरेशन फॉर्म भरने या देखने का ऑप्शन चुनकर यूजर देख सकते है कि उनका फॉर्म पहले ही सबमिट हो चुका है या नहीं. अगर सबमिशन कन्फर्म होने का मैसेज नहीं दिखता है, तो एक खाली फ़ॉर्म अपने आप खुल जाएगा, जिसका मतलब है कि डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है.