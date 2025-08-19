UP Ka Mausam: गिरगिट की तरह रंग बदल रहा मौसम! UP के लोगों के लिए अगले 3 दिन होंगे मुश्किल, जानिए कैसा रहेगा प्रदेश का हाल

UP Ka Mausam: उत्तर प्रदेश के लोग पहले जहाँ तेज बारिश और जलभराव से परेशान थे तो वहीँ अब प्रदेश के लोगों को गर्मी से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। जी हैं प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीँ आम जनता कुछ ही दिनों में इस गर्मी से बेहाल होने लगी है। सोमवार को एक-दो जिलों को छोड़कर कहीं भी बारिश नहीं हुई है। वहीँ इस दौरान ज़्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। वहीँ अब मौसम विभाग का कहना है की, अभी करीब तीन दिन तक प्रदेशवासियों को इस गर्मी से राहत नहीं मिलेगी।

कब मिलेगी भीषण गर्मी से राहत

इतना ही नहीं इस बीच मौसम विभाग ने एक और राहत की खबर दे दी है। दरअसल, मौसम विभाग का कहना है कि तीन दिन बाद, तेज़ बारिश से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालाँकि, उमस का दौर जारी रहेगा। इतना ही नहीं मौसम विभाग की ओर से ये भी कहा गया है कि, 23 और 24 अगस्त को राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन इसके लिए अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा।

Aiyyo Shraddha Viral Video: श्रद्धा जैन के ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ कॉमेडी वीडियो ने ‘भाषा विवाद’ को दी हवा! बवाल के बीच भड़की चिंगारी?

जानिए अगले कई दिनों का हाल

वहीँ 19 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही, गरज के साथ बारिश के भी आसार हैं। इसी तरह, 20 अगस्त को प्रदेश के दोनों हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि 21 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस तरह, 19 अगस्त से 21 अगस्त तक कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

Noida: नोएडा से दिल्ली तक साइकिल यात्रा निकालने पहुंचे सपा कार्यकर्ता, पुलिस ने किया डिटेन