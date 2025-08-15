UP Ka Mausam: आजादी के दिन देखने काबिल होगा UP का मौसम, गरज चमक के साथ लहराएगा तिरंगा, जानिए कैसा रहेगा प्रदेश का हाल

UP Ka Mausam: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। वहीँ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बस्ती, झांसी, गोरखपुर और इटावा में तेज बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि, आने वाले दिनों में राज्य में भारी बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीँ इसी क्रम में, 15 अगस्त को भी राज्य में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है।

जानिए आजादी के दिन कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि, 15 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश होने की संभावना भी है। वहीं, अगर बात करें 16 अगस्त को तो इस दिन पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीँ पूर्वी यूपी में हल्की फुलकी बारिश होती रहेगी।

मानसून कहने वाला है अलविदा

आपकी जानकारी के लिए बता दें, 17 और 18 अगस्त को प्रदेश के दोनों हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज के साथ छींटे भी पड़ सकती हैं। लेकिन इस दौरान कहीं भी भारी बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। वहीँ, 19 और 20 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ ही स्थानों पर बारिश की संभावना है। इस प्रकार, 20 अगस्त तक राज्य में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है।